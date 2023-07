Panni stesi  sul piazzale Rocce Rosse 

Notte sotto le stelle e con in vista due tra i monumenti naturali più celebri della zona: l’Isolotto d’Ogliastra e le Rocce Rosse. Turisti belgi in sosta selvaggia sul piazzale di Arbatax. L’hanno fatto in aperta violazione delle più elementari norme che disciplinano l’attività di campeggio: è autorizzata la sosta, purché i proprietari non aprano i tendalini, posizionino tavoli all’esterno o stendano la biancheria. I belgi l’hanno stesa, collegando un filo tra il camper e la recinzione metallica. «L’episodio - ammette Gigi Pambira, 61 anni, presidente dell’associazione camperisti sardi - si configura come campeggio abusivo, ma tanti stranieri non lo sanno perché in alcuni Stati ciò è consentito. Ma non sono giustificati perché dovrebbero informarsi sulle regole». Sabrina Caredda (53) ha un’attività all’ingresso del piazzale: «Ben vengano i camperisti, ma suggerirei al Comune di installare una sbarra per garantire un utilizzo virtuoso del piazzale: dopo una certa ora si abbassa e per uscire paghi la multa». (ro. se.)

