Panni stesi, alcol e fumo: gli altri divieti 

Dei divieti di bivacco, accattonaggio ed elemosina (ma solo se praticata con l’ausilio di minori, l’utilizzo di cartelli e animali) si sa praticamente tutto. Ma il nuovo regolamento di sicurezza e polizia urbana approvato ieri in Consiglio comunale (con i soli voti della maggioranza di centrodestra) dice molto di più. Dice, per esempio, che d’ora in avanti non si potrà assumere alcol all’interno delle zone rosse (24 quelle individuate, come per esempio il centro, il Poetto, etc.) al di fuori delle attività di somministrazione tra le 22 e le 6 (ferma restando la possibilità per il sindaco di firmare all’occorrenza ordinanze più restrittive). E ancora: fissa il divieto assoluto di fumare e utilizzare della plastica in tutte le spiagge cittadine (Poetto, Calamosca e Giorgino) tutto l’anno: prima del regolamento questi divieti erano fissati solo da giugno a ottobre con ordinanze del sindaco. Quindi sanzioni fino a 500 euro per chi pur avendo a disposizione spazi interni (come un cavedio) stende i panni dalle finestre o sui terrazzi prospicienti vie o piazze pubbliche da un altezza inferiore ai tre metri; multe, inoltre, a chi lega le bici nei pali. Il documento fissa anche le sanzioni: si va da un minimo di 50 a un massimo di 900 euro (fino al Daspo urbano). ( ma. mad. )

