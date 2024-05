«Pannelli sui tetti, stop alla speculazione» 

La zona industriale di Selargius si candida per creare la prima comunità energetica in città. Proposta partita dagli stessi imprenditori che lavorano oltre la 554 per frenare la speculazione e il far west di pannelli fotovoltaici e pale eoliche nell’Isola, con il Tyrrhenian link come cavo di alimentazione che passerà, è il progetto di Terna, nell’agro selargino. «Mettiamo a disposizione i tetti delle nostre aziende, così ci sarà davvero una ricaduta per il territorio in termini di risparmio sull’energia elettrica e potremo rilanciare l’area industriale», dicono.

Il suolo da preservare

La proposta è emersa durante il convegno “Le comunità energetiche come alternativa alla speculazione”, organizzato in Municipio dal movimento cittadino Orizzonte comune e il Gruppo archeologico selargino, con gli interventi degli esperti in materia: l’avvocato Giovanni Dore (il legale che per conto del Comune ha stilato il ricorso presentato al presidente della Repubblica contro il Tyrrhenian link), Marco Betzu, docente di Diritto costituzionale all’Università di Cagliari, e l’ingegnera Manuela Chia. Fra i presenti - oltre al sindaco Gigi Concu e parte della maggioranza - Nanni Pulli, del Gruppo archeologico e rappresentante dell’associazione imprenditori della zona industriale di Selargius. «La priorità è la tutela del territorio. Il fotovoltaico è la soluzione migliore per la produzione di energia pulita, ma senza dover utilizzare ulteriore suolo pubblico».

Proposta condivisa

Rodolfo Monaco, vicepresidente dell’associazione, a nome degli imprenditori della zona: «La proposta di mettere a disposizione i tetti delle nostre attività per posizionare pannelli fotovoltaici, è condivisa da molti soci. Sarebbe un punto di partenza. Anche il Comune potrebbe fare lo stesso nelle strutture pubbliche, come i cittadini nelle loro case».

Fronte comune

Convegno moderato dal consigliere di minoranza Mario Tuveri. «Con la disciplina quadro sulle rinnovabili, approvata dal Governo Draghi e applicata dall’attuale Governo Meloni, la Sardegna rischia lo scempio del proprio paesaggio per creare ricchezza ad altri», dice Tuveri. «Quei provvedimenti normativi nazionali vanno modificati, e su questo dobbiamo fare fronte comune al di là degli schieramenti politici», sottolinea. «Oltre che puntare sulle comunità energetiche rinnovabili, con impianti sopra gli edifici pubblici e quelli privati, che andrebbero a occupare una parte di quella quota di produzione che il legislatore nazionale ha imposto alla Sardegna: consentirebbe di frenare la speculazione».

