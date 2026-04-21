«Pannelli sui tetti, non sui lotti» 

Sui tetti dei capannoni rimangono le tegole, a terra il rischio di distese di pannelli. Nella zona industriale di Prato Sardo si gioca una delicata partita della transizione energetica. Il Piano regionale sulle “zone di accelerazione”, approvato il 4 marzo, include anche questo comparto tra le aree dove sarà possibile installare impianti fotovoltaici con procedure semplificate e tempi ridotti. Pannelli in mezzo a nuraghi, zone archeologiche vincolate e boschi di roverelle. Mica su fabbriche compromesse o aree inquinate. La scelta, nelle intenzioni della Regione, punta a favorire lo sviluppo delle rinnovabili in aree già compromesse. Sul territorio cresce il timore che dietro la semplificazione si nasconda una nuova speculazione. Con le grandi aziende pronte ad arricchirsi grazie alla “mancata produzione”, prima a favore solo dei signori del vento, ora anche di quelli del sole.

Il silenzio del Comune

Al centro dello scontro non solo il “dove”, ma anche il “chi”. Il Comune non rivendica il suo ruolo nella pianificazione urbanistica, guarda con diffidenza al modello della Zir a gestione comunale, ma sorride a quella affidata ai consorzi provinciali. La Regione spingerebbe verso una regia affidata proprio a questi enti, riaprendo di fatto un modello che a livello locale non convince. Gli imprenditori temono che, senza una governance radicata sul territorio, le decisioni possano favorire interessi esterni più che lo sviluppo locale.

I rischi

«A Cagliari hanno già deciso il nostro futuro», attacca l’imprenditore Peppe Mattu. «Hanno inserito Prato Sardo nelle zone di accelerazione, trattandola come un’area compromessa da trasformare in una centrale elettrica a cielo aperto». Posizione condivisa da Giampiero Pittorra, presidente degli operatori: «Il punto non è essere contrari al fotovoltaico, ma distinguere tra sviluppo e speculazione. Prima di occupare nuovo suolo, bisogna utilizzare quello già disponibile: tetti, capannoni, aree dismesse». A Nuoro, invece, il Puc raddoppia l’attuale area della Zir, mettendo iter semplificati su boschi e aree archeologiche. Tutti sono favorevoli alla transizione, ma così il sospetto è che alla base ci sia una logica finanziaria: grandi impianti a terra, bassi margini unitari e necessità di occupare superfici più ampie per rendere sostenibili gli investimenti. I numeri aiutano a capire la differenza. Un impianto su capannone consente autoconsumo e produce energia con un valore molto più alto per chi la utilizza. Al contrario, un impianto a terra vende energia sul mercato all’ingrosso, con ricavi molto più bassi. Tradotto: per ottenere lo stesso risultato economico serve fino a dieci volte la potenza installata e, quindi, fino a dieci volte il suolo. «Più il valore dell’energia è basso, più territorio si consuma», sintetizza Pittorra.

La mancata produzione

C’è un altro aspetto, meno visibile ma più critico: la mancata produzione. In Sardegna, sempre più spesso, la quantità di energia rinnovabile prodotta supera il fabbisogno. Quando la rete non è in grado di assorbirla, intervengono i tagli (curtailment) disposti dal gestore. Cioè si ferma l’impianto che non produce più. E qui entra in gioco il meccanismo economico: gli impianti fotovoltaici ed eolici vengono comunque indennizzati per l’energia che avrebbero potuto produrre ma che non è stata immessa in rete. «Questi costi finiscono negli oneri di sistema», spiega Pittorra. «E quindi in bolletta. Alla fine li paga il cittadino». Pesano dal 15 al 25 % della fattura elettrica per una famiglia. Un paradosso: più grandi impianti vengono realizzati, più aumenta il rischio di energia non utilizzata ma comunque pagata. «Si incentiva un modello centralizzato - è la critica - in cui i benefici economici sono concentrati, mentre i costi vengono distribuiti».

L’opposizione

Sulla vicenda la consigliera d’opposizione Maura Chessa in una mozione chiede di riaffermare il ruolo del Comune nel Puc: «La transizione energetica – dice – non può tradursi in una compressione del territorio da parte del governo».

RIPRODUZIONE RISERVATA