«Pannelli su 80 ettari di terra? Mai» 

«Una mostruosità». È questa la definizione del sindaco di Marrubiu, Luca Corrias, sulla richiesta di realizzare un impianto agrivoltaico di 80 ettari nella frazione di Sant'Anna.

«Stiamo parlando di quattro volte la stessa superficie della borgata», commenta il primo cittadino.

No al progetto

Si tratta del progetto presentato dalla società spagnola Iberdrola renovables Italia spa per la realizzazione di un impianto da 57,60 MWp.

«L’amministrazione comunale – precisa Corrias- ha già presentato le sue osservazioni in opposizione al progetto ed espresso parere negativo. Considerato però che il termine per inviare ulteriori osservazioni è domenica 20, riteniamo comunque fondamentale esprimere pubblicamente la nostra posizione e discutere della questione con la popolazione».

Assemblea pubblica

Il primo cittadino ha annunciato di aver convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria domani alle 17.30 nel circolo di Sant’Anna, al quale è invitata tutta la popolazione.

Tutta la procedura che è stata ufficializzata ad agosto con la presentazione del progetto al ministero dell’Ambiente, ha infastidito non poco lo stesso sindaco. «Non siamo stati preventivamente informati dalla società della stesura del progetto, fatto pervenire all’ufficio tecnico comunale a Ferragosto durante le ferie – commenta Corrias – Subito dopo abbiamo studiato le carte per esprimere in tempi rapidi le nostre osservazioni. Considerato però che addirittura lo stesso assessorato regionale all’Ambiente non era stato messo al corrente, i termini per la presentazione delle osservazioni alla fine è slittato a domenica 20».

I terreni

«Altro particolare non proprio a margine – conclude Corrias – è che i terreni individuati dalla società spagnola siano privati e serviti dal Consorzio di bonifica oristanese e pertanto utilizzati per la coltivazione, cosa che al contrario non si evince dalla documentazione presentata». Il sindaco, in attesa di quanto emergerà dal Consiglio di domani, ha già chiesto la collaborazione dei botanici Carlo Poddi e Emanuele Soro i quali si sono espressi in maniera negativa sulla fattibilità del progetto per le colture e la fauna.

