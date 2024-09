Pannelli solari sul tetto dell’impianto di Sant’Elena 

Pannelli fotovoltaici sul tetto degli spogliatoi, il rifacimento dell’impianto solare di produzione di acqua calda e la realizzazione di un quadro generale per l’energia elettrica. Sono questi i nuovi interventi previsti nel progetto di riqualificazione del complesso sportivo di Sant’Elena appena approvato dal Comune di Dolianova e affidato all’impresa “Imeco Impianti” di Senorbì attraverso una procedura di gara svoltasi sul portale telematico Sardegna Cat. A disposizione ci sono 70mila euro provenienti dai fondi per gli investimenti nelle opere pubbliche del ministero dell’Interno.

Il complesso di Sant’Elena è stato oggetto negli ultimi anni di altri due interventi che hanno dotato i campi di calcio e tennis di un nuovo sistema di illuminazione a led costato 115mila euro. Spesa, anche questa, coperta con i fondi statali per le infrastrutture sociali dei Comuni del Sud Italia e delle Isole. Ora si passa all’ultima fase del progetto con un altro intervento di efficientamento energetico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. L’impianto fotovoltaico, composto da 14 pannelli in grado di sviluppare una potenza complessiva di 6,23 chilowatt, consentirà un significativo risparmio sui costi sulla bolletta elettrica. Il completamento della riqualificazione consegnerà un impianto più moderno e funzionale alle associazioni sportive che utilizzano il campo per gli allenamenti quotidiani e per le gare. I lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.