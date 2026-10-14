Pannelli solari negli edifici  del Comune 

Proseguono spediti i lavori con i quali l’amministrazione comunale sta procedendo all’installazione di 6 impianti fotovoltaici e delle relative batterie d’accumulo in altrettanti edifici pubblici. Avviato al termine di settembre il grande cantiere ha in dote un finanziamento da poco meno di 1,2 milioni di euro nell’ambito del programma Just Transition Fund relativo alla «Promozione dell’uso delle energie rinnovabili. L’obiettivo», come ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - «è ovviamente quello di ridurre sensibilmente il peso dei consumi energetici che gravano sugli edifici pubblici e che figurano come una delle voci di spesa più consistenti, interamente a carico dell’amministrazione, all’interno del bilancio comunale».

Un progetto di efficientamento energetico che appare ancora più proficuo soprattutto in un periodo, come quello attuale, nel quale le congiunture internazionali l’impennata dell’inflazione hanno fatto schizzare alle stelle i costi dell’energia e dei carburanti. Finora il cronoprogramma dei lavori ha registrato il completamento del primo impianto fotovoltaico posizionato sul tetto del municipio di piazza Nassiriya e appare in dirittura d’arrivo anche quello programmato sul tetto della biblioteca comunale di piazza Leccis. Le altre strutture pubbliche che verranno efficientate sono il vecchio municipio di piazza Matteotti, la dimora storica Casa Pirinu di corso Repubblica (da tempo sede dell’associazione Circhiòla ma anche spazio museale del Comune) ed i plessi scolastici di via Monti e via Cagliari. La durata prevista dei lavori è di 90 giorni.

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