Pannelli solari in casa, aiuti alle famiglie 

È il solare nelle case dei sardi: non distese di pannelli, ma interventi su tetti e terrazze. Un futuro sostenibile che la Regione ha deciso di incentivare attraverso un progetto sperimentale voluto dall’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Piu (Avs). Si parte con uno dotazione da 20 milioni di euro, con i quali saranno finanziati sia gli impianti fotovoltaici che i rispettivi sistemi di accumulo.

Chi ha diritto

L’incentivazione del solare è legata all’applicazione della legge 20 del 2024 e «rappresenta il primo passo di un programma triennale che porterà sino al 2030 a uno stanziamento complessivo di più di 100 milioni, di cui 90 già disponibili nel bilancio regionale», spiega Piu. Posso accedere ai contributi le famiglie residenti in Sardegna con Isee inferiore ai 15mila euro. «Le risorse del progetto sperimentale – continua l’assessore – saranno assegnate tramite un avviso di prossima pubblicazione». L’esponente della Giunta parla di «segnale forte lanciato: la Sardegna punta con decisione sull’utilizzo delle energie rinnovabili e sul potenziamento dell’autoconsumo. Grazie alla semplificazione delle procedure e al sostegno economico, le famiglie potranno finalmente abbattere i costi energetici, mentre il tessuto imprenditoriale locale nel settore delle rinnovabili troverà nuove opportunità di crescita e sviluppo. È un passo concreto verso la transizione energetica, il contrasto al caro-bollette e la tutela dell’ambiente».

Bando e graduatorie

I contributi da assegnare saranno «a fondo perduto». Il sussidio pubblico finanzierà «la polizza assicurativa multirischio, un programma di manutenzione periodica ed il monitoraggio delle prestazioni degli impianti da parte delle imprese esecutrici». Questo perché «noi vogliamo che gli impianti funzionino anche dopo l’installazione». Oltre al reddito, ai fini della graduatoria conterà «la potenza installata, in modo da garantire equità ed efficacia sociale». La stima della Regione è «finanziare con la prima annualità circa 1.650 impianti fotovoltaici tra i 3 e i 6 chilowatt», da cui si potrebbero generare «330mila euro di ricavi annui», sempre secondo i calcoli degli uffici. La presidente Alessandra Todde ha detto: «La misura unisce giustizia sociale, per chi oggi paga bollette troppo alte; la difesa dell’ambiente e del territorio; lo sviluppo dell’economia locale, con nuove opportunità per le imprese sarde del settore rinnovabili».

