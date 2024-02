Pannelli solari a Tossilo, gli amministratori in allerta 

Tossilo si riempie di pannelli solari. È stato stato avviato un nuovo cantiere per realizzare una distesa di pannelli solari agrovoltaici, sparso su 40 ettari di terreni pascolativi. Il progetto, da quel poco che trapela, ricade su terreni pascolativi privati e avrebbe superato anche lo scoglio legato alle autorizzazioni necessarie che deve rilasciare la Regione e la Provincia. I proprietari dei terreni, riceveranno un compenso per il diritto di superficie vantaggioso e anche il Comune a cui appartiene il territorio, avrà dei benefici.

«Si tratta di un intervento che ricade su terreni privato normato dalla Regione, al di fuori dall'area di pertinenza del consorzio industriale- precisa Toto Listo, assessore comunale all'ambiente- sappiamo che si tratta di un impianto che sarà realizzato non con i classici pannelli a terra, ma con una caratterizzazione particolare, che non pregiudicherà i pascoli». Non ci saranno comunque ricadute occupazionali. È solo garantito il 3 per cento della produzione di energia elettrica a favore del comune di pertinenza. Altri progetti sono in fase di elaborazione, come quei dieci ettari, sempre a Tossilo, che ricade però nel territorio di Borore. «Non abbiamo competenza diretta - specifica il sindaco di Borore, Tore Ghisu - ma possiamo dire che ci sarà una ricaduta certa per la comunità. Ora dobbiamo capire quali saranno i benefici per il Comune e per la Comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA