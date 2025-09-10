Pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici 

L’Unione dei Comuni Marmilla ha aggiudicato i lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni di Gesturi, Setzu e Tuili, finanziati dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane nell’ambito del progetto “Miglioramento e ampliamento dei servizi alla persona e connessi con la fruizione turistica e la gestione del cavallino della Giara”.

A Tuili i pannelli saranno installati nei locali ex Ciat (autostazione), a Setzu e a Gesturi sui tetti dei magazzini comunali. L’intervento punta a ridurre l’impatto ambientale e a sostenere i servizi locali. L’appalto, dal valore di 140.697 euro (oltre IVA), è stato affidato alla ditta Sie di Sanluri, con un ribasso del 41,77%. I fondi sono già stati stanziati e il contratto è stato firmato: i lavori, non ancora avviati, interesseranno edifici pubblici dei tre comuni.

Il presidente dell’Unione, Andrea Locci, sottolinea il lavoro sinergico di sindaci e uffici, evidenziando «il grande risultato raggiunto come Unione, classificatasi terza al bando Fosmit, che ha portato a un finanziamento complessivo di un milione di euro che porterà anche all’acquisto di minibus a trazione elettrica e nuovi servizi di trasporto dedicati a scuola, turismo e categorie fragili».

