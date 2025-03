Pannelli fotovoltaici in fiamme 

Momenti di paura ieri mattina in un edificio di via Cucca, quartere della periferia di Nuoro.

Un incendio ha interessato i pannelli fotovoltaici installati nel tetto. Appena ricevuta la richiesta di aiuto sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere più velocemente il tetto dell’abitazione dove diversi pannelli erano in fiamme.

I pompieri hanno subito provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’edificio e le altre case attorno.

Per fortuna non vengono registrati danni alle persone e neppure agli appartamenti sottostanti. Una volta concluso l’intervento d’emergenza, i vigili del fuoco hanno eseguito gli accertamenti per risalire alle cause.

Sulla base dei rilievi eseguiti all’origine delle fiamme sarebbe stato un malfunzionamento elettrico.

