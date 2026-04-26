Pannelli fotovoltaici, famiglie raggirate 

Il settore sta volando e tanti, fatti due conti, chiedono informazioni per avere i pannelli sul tetto. La Gallura è un mercato interessante per gli operatori specializzati dei pacchetti destinati a privati e aziende. Ma nel nord est dell’Isola ci sono, di nuovo, le “vittime” del fotovoltaico . Nelle ultime settimane la Procura di Tempio ha ricevuto decine di segnalazioni su un gruppo di società che avrebbe chiuso contratti per la fornitura di impianti “chiavi in mano” e incassato centinaia di migliaia di euro, fornendo ai clienti materiale del tutto insufficiente per l’installazione dei pannelli. La truffa, stando a quanto emerge dal lavoro di un pool di avvocati che assistono le vittime, ricalca precedenti situazioni che già hanno visto un centinaio di persone raggirate a Olbia e in Alta Gallura (con diverse incursioni anche a Sassari). Le vittime pagano le rate del mutuo per un impianto che non è stato mai installato. Le Procure di Sassari e Tempio hanno lavorato su cinque società e il fascicolo a carico di tre persone sarebbe prossimo alla conclusione. Ora, però, la trappola è scattata di nuovo. La stangata è ben “rodata” : mancata attivazione degli impianti, dopo l’assunzione di impegni di pagamento sino a 60mila euro; mancati incentivi del GSE e dell’Enea. I nomi delle società segnalate dall’inizio del 2026 ai pm di Tempio sono del tutto nuove rispetto a quelle indicate nelle denunce del 2020. La sensazione, però, è che da almeno sei anni centinaia di contratti truffa siano stati stipulati in Gallura con la stessa regia. Un fatto grave che causa danni ai privati ma anche allo Stato e alle aziende galluresi che operano nel rispetto delle leggi e senza gli annunci “civetta” (impianti fotovoltaici e accumulo con costi bassissimi).

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