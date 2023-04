Pannelli fotovoltaici a Uta: l’affare passa di mano  

Uno dei più importanti impianti fotovoltaici in esercizio presenti in Italia passa di mano. Il gruppo Carlo Maresca, che ha realizzato la struttura nella zona industriale di Macchiareddu in territorio di Uta, ha venduto l’impianto da 82 Mw alla Tages Capital Sgr, società di gestione indipendente specializzata in fondi infrastrutturali che investono nel settore energetico e nell’economia reale, considerato il secondo operatore fotovoltaico in Italia con asset in gestione per circa 2 miliardi di euro.

L’annuncio è arrivato ieri con una nota ufficiale. Gli impianti eolici diventano un affare anche per i fondi di investimento, soprattutto quando si ratta di impianti di alta tecnologia come quello di Macchiareddu, imperniato su cosiddette “strutture a inseguimento solare monoassiale (tracker)”.

I fondi gestiti dalla Sgr posseggono ad oggi 12 impianti per 103 MW in Sardegna,mentre in Italia sono 193 impianticontrollati dalla società per 430 MW di capacità installata con tecnologia eolica e fotovoltaica.

Umberto Quadrino, presidente della capogruppo Tages e direttore investimenti infrastrutturali Tages Capital Sgr S.p.A., ha commentato l’affare di Macchiareddu: «L’acquisizione assume una particolare rilevanza perché riguarda un impianto di grandi dimensioni, di recentissima realizzazione e di ultima tecnologia. La localizzazione geografica, la configurazione tecnica e la nostra presenza sul territorio tramite il gruppo Delos sono le premesse per realizzare ottimi risultati tecnici ed economici, che concludono così in modo ottimale gli investimenti del fondo Tages Helios II».