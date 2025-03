Pannelli digitali, paese più sicuro 

Due pannelli a messaggio variabile per informare residenti e passanti sono stati posizionati in via Stazione e in via Sant’Ambrogio.

Il Comune potrà fornire informazioni su allerta meteo, traffico, presenza cantieri ed altre notizie di carattere generale. Saranno collegati con la nuova piattaforma di gestione in fase di installazione presso il comando della Polizia locale e la sala controllo Its della Città metropolitana.

Le recenti installazioni confluiranno in un sistema integrato di gestione, anch’esso in fase di realizzazione, che comprenderà telecamere di videosorveglianza, lettori flussi di traffico, centralizzazione semaforica, pannelli con segnali visivi di allerta meteo, sensori ambientali.

«Saranno strumenti molto utili per migliorare il livello di sicurezza nel nostro paese», dice il sindaco Giacomo Porcu. (l. e.)

