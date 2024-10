Pannelli da record: Uta seconda in Italia nel consumo di suolo 

Inviata

Uta. È Uta, dopo Roma, il comune italiano nel quale si registra il consumo di suolo più elevato. Va così almeno dal 2020 e solo nell’ultimo anno sono andati persi 98 ettari. Il rapporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) spiega dove sono finiti: «La quasi totalità della trasformazione è dovuta a un grande impianto fotovoltaico di circa 80 ettari», si legge a pagina 94 del documento pubblicato nell’autunno scorso. La maggior parte di quelle terre un tempo era parte dell’enorme patrimonio verde di questo paese del Campidano da sempre dedito all’agricoltura, ma negli ultimi decenni è stata inglobata nella vasta orbita del consorzio industriale.

La storia

Realizzare il valore di una perdita di suolo tanto ingente non è facile a meno di parlare con chi alla terra ha dedicato la vita, facendone il proprio lavoro e la risorsa per mandare avanti una famiglia intera. Franco Lecca, 73 anni di Uta, col trascorrere degli anni ha visto cambiare queste campagne delle quali conosce ogni pietra, compresa la storia delle colture che qui venivano prodotte, ettaro per ettaro. «Molti decenni fa nella zona più vicina alle saline Conti Vecchi i terreni erano coltivati a pascolo oppure c’erano vigne, in particolare monica e nuragus. Vicino alla diga, invece, dalle parti della piante secolari, in località Guardia Cuccu Pinna, ci sono le olive». Buona parte di queste terre, al confine con un parco fotovoltaico smisurato, facevano parte della storica azienda Minola dove generazioni di braccianti e operai di Uta e dei paesi vicini hanno lavorato fino alla chiusura. Non Franco Lecca, che da figlio e nipote di agricoltori, ha iniziato a otto anni a occuparsi della piantagione di carciofi che il padre aveva sistemato proprio qui, in località Piscinas Longas, dove ancora oggi l’azienda agricola di famiglia produce zucchine, pomodori e altri ortaggi e verdure. «Il valore della terra? La terra è vita. Per capirlo bisognerebbe far tornare le persone al passato – spiega Lecca –. Mio nonno paterno si è sposato poverissimo e si è messo ad allevare qualche pecora. Col tempo ha acquistato le terre da chi, in quegli anni di crisi, le ha svendute per niente ed è arrivato ad avere un gregge di 250 capi. Accade sempre così: nei momenti difficili, le persone si liberano dei terreni. Come adesso».

Venendo ai numeri: quanto valgono 80 ettari di terra? Difficile fare una stima. Franco Lecca, da uomo di campagna, è abituato a fare di conto in base alla produzione agricola. «Ottanta ettari coltivati a pomodori? Un’esagerazione!», esclama mentre il figlio Angelo raccoglie casse di zucchine nella serra davanti a casa. «Dunque, dovendo fare un calcolo: su un ettaro si possono fare serre per 8mila metri, diciamo otto serre. Ma la terra va lavorata e per ogni ettaro servirebbero almeno sei persone, moltiplicato per 80, fa 480 operai. Se coltivate a pomodori, con una produzione di circa tre o quattromila quintali a stagione per serra, il totale per ottanta ettari sarebbe un’enormità».

In campo

Com’è chiaro la faccenda sta particolarmente a cuore al comitato di cittadini “Difesa Territorio Uta” nato nell’aprile scorso proprio per combattere l’occupazione delle terre da parte delle multinazionali e la speculazione energetica. «Il nostro comitato è contrario alla speculazione in atto ed è nato proprio per contrastare il disastro avvenuto dal 2016 a oggi. Il nostro è un paese a vocazione agricola con un patrimonio culturale e paesaggistico inestimabile che deve essere conservato per le generazioni future», dice Rosi Tocco. Il comitato ha calcolato che dal 2016 a oggi alla produzione di energia elettrica nel territorio comunale sono stati ceduti duemila ettari di terre per 800 megawatt di potenza.

Il Comune

Il dato sul consumo del suolo riportato dall’Ispra è ben noto all’amministrazione comunale che segue da vicino la vicenda e che sulla cessione di aree per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o eolici ha da poco pubblicato una delibera. «Per quanto riguarda le aree idonee all’installazione di nuovi impianti abbiamo fatto un’operazione molto semplice – racconta il sindaco di Uta Giacomo Porcu -: abbiamo sommato tutti i vincoli ai quali è sottoposto il nostro territorio giungendo alla conclusione che non ci sono più aree disponibili. Attenzione, anche nelle aree industriali, ovvero dove sono installati questi impianti, è stato raggiunto il limite. Questo per quanto riguarda lo stato attuale. Sul futuro, nessuno può avere certezze». La questione del consumo del suolo e dell’abbandono delle campagne è un tema per il quale il sindaco Porcu auspica un cambio di direzione. «Per quanto riguarda i terreni agricoli, anche da figlio di agricoltori, ritengo che sarebbe utile che il settore primario fosse al centro addirittura delle politiche nazionali, consentendo la sua rinascita e il suo sviluppo e contrastando così la fuga dalle campagne da parte degli operatori e lo scarso appeal verso i giovani. Così si eviterebbe il triste fenomeno dell’abbandono dell’agro a cui si assiste da decenni».

