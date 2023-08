Pannelli contro l’alta velocità lungo la strada provinciale 

Sono stati installati lungo la Sp2 i display con l’indicazione della velocità sostenuta dai veicoli in transito: l’impianto ha la funzione di indurre il conducente a stare al di sotto della velocità consentita. Li ha installati la Provincia nel novero delle iniziative per rendere più sicura la quattrocorsie Carbonia-Villamassargia in cui negli ultimi mesi si sono verificati vari incidenti, con sei deceduti. In attesa che venga installato il guard-rail centrale, il ministero dei Trasporti ha indicato il limite di velocità in 80 chilometri all’ora, per via di non pochi ingressi laterali. È già in funzione anche l’autovelox che quasi ogni giorno (compreso ieri) vede impegnata la Polstrada. (a. s.)

