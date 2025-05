Paninoteche, la sede fissa non è più certa 

Parlano. E commentano «le cose positive e quelle che non ci piacciono per niente». Ma senza nome. Perché al Poetto, in via Vulcano, la strada dei caddozzoni, non è tempo di personalismi. «Il bando del Comune è il nostro futuro e vogliamo che le condizioni di lavoro siano le migliori possibili per tutti». In discussione, ancora per pochi giorni, le regole di ingaggio e il possibile trasloco nella vicina via Stromboli. Con un grande nodo della sosta da risolvere entro il 15 maggio: perché stando al bando, il parcheggio diventerà a tempo, «per una durata massima di diciotto ore quotidiane». Gli ambulanti dicono: «Una follia, che ci taglierebbe le gambe».

Non da oggi

Si perde nel 2018 la prima idea di mettere ordine alle licenze dei panini cipolle&wurstel. Un universo cagliaritano con moltissime varianti di gusto e di prezzo, tanto che si arrivano a pagare nove euro per uno sfilatino bello carico. In Comune, allora, governava Massimo Zedda. Poi ci ha messo mano la Giunta di Paolo Truzzu e adesso tocca di nuovo al sindaco dei Progressisti. Dare una sistemata al settore è un adempimento non rinviabile che arriva da Bruxelles. Tutto ruota intorno alla direttiva Bolkestein, la 123 del 2006, quelle di via Vulcano sono aree pubbliche e non ci possono essere concessioni non regolamentate.

La scadenza

L'ultima lettera arrivata ai titolari dei caddozzoni è datata 23 marzo 2023. I destinatari sono appunto «i concessionari uscenti dei posteggi autobar». Al Poetto, attualmente, se ne contano sette (ma uno è chiuso). «Paghiamo luce, acqua e suolo pubblico – sottolineano -. Anche la depurazione. Ci siamo quotati per costruire i due bagni che vedete qui dietro (alle spalle dei camion bar) e vorremmo che le nostre attività abbiano ancora lunga vita. Ma se ci obbligano a spostarci ogni diciotto ore, sarà la nostra morte». Nella missiva del Comune, ufficio Suape, lo Sportello unico per le attività produttive, scrivono che «il termine ultimo per gli adempimenti richiesti è fissato al 15 maggio«, Cioè giovedì. «Lunedì scorso abbiamo incontrato il sindaco Zedda, ha detto che ci viene incontro, adesso vediamo. Noi chiediamo solo di poter continuare a fare il nostro lavoro».

La gara

Il Comune deve assegnare sessantatré posteggi. «Di cui ventitré nei mercati rionali di via Quirra e Is Bingias, rispettivamente sei e diciassette, per la vendita di prodotti non alimentari». Le altre quaranta autorizzazioni, «in varie zone cittadine, riguardano sia la somministrazione di cibo che altri tipi di merce». La convinzione è una: «Siamo anche disposti a pagare qualcosa in più sul canone, che attualmente raggiunge in media i 1.100 euro annui. Ma non è pensabile che ogni diciotto ore dobbiamo lasciare le piazzole. Vorrebbe dire staccarsi dai contatori e affidarsi ai gruppi elettrogeni. O addirittura c’è il rischio di dover alimentare frigoriferi e piastre con nostri generatori di corrente, che funzionano a benzina: saremmo costretti a spendere 50 euro al giorno solo per il carburante». Proprio sulle regole organizzative non è roseo nemmeno il presente: «Ogni giorno rischiamo 5mila euro di multa, se mettiamo i bidoni della spazzatura fuori dai camion. Dobbiamo forse tenere i rifiuti dove abbiamo le ceste del pane?».

Il trasferimento

Decisamente meno problematico il trasloco da via Vulcano a via Stromboli, una perpendicolare, dove da tempo sono pronti i sottoservizi. Vuol dire gli allacci per acqua e corrente. «Parrebbe – concludono gli ambulanti – che la strada venga chiusa al traffico e diventi solo pedonale. A noi questa soluzione piace. Continuiamo a ribadire che non ha senso migliorare lo spazio, se poi ogni diciotto ore bisogna smontare tutto. Davvero un’assurdità».

