Paninoteche ambulanti, ora è caos 

Il conto alla rovescia per mercati civici, fiorai nei cimiteri e autobar è già iniziato. Il 31 dicembre scade il termine imposto dalla “Direttiva Bolkestein” delle concessioni, oltre questa data il rinnovo sarebbe impossibile oltre che privo di ogni efficacia perché in contrasto con la normativa europea. Il provvedimento non riguarda solo le concessioni balneari, di competenza regionale, ma anche un ampio spettro di attività, soprattutto legate al commercio, di competenza comunale. Per il momento dal rinnovo delle concessioni sono esentati solo i boxisti di San Benedetto, per i quali è prevista la realizzazione di una nuova struttura nell'attuale sito entro il 2026, ai quali saranno assegnati gli spazi nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. La procedure di gara si terrà solo a seguito della conclusione dell'iter progettuale del nuovo mercato.

Discorso a parte per gli autobar (conosciuti meglio come caddozzoni ) per i quali è ancora in corso una procedura per la “ricognizione” delle aree di sosta. Per quelli del Poetto è previsto il trasferimento a poche decine di metri, in via Stromboli, dove sono previste aree destinate al commercio food che sostituiranno i posteggi che attualmente li ospitano in via Vulcano. Comunque, anche per loro, nessuna proroga: entro dicembre di quest’anno dovranno partecipare al bando.

Le incertezze

Negli autobar del Poetto si inizia a lavorare da presto. C’è chi pulisce le piastre, chi pela le patate e sistema le cipolle. «A fine anno scade la concessione ma dobbiamo ancora sapere di che morte dobbiamo morire», afferma Barbara Pani, figlia dello storico “Baffo” uno dei primi, 50 anni fa, a sistemare la sua postazione al Cavalluccio Marino e che oggi dà lavoro a sei persone. «Siamo a disposizione del Comune, anche perché non abbiamo alternative. Ci facciano solo capire cosa dobbiamo fare». A breve è previsto il trasferimento in via Stromboli. «È da cinque anni che lo stiamo aspettando, non vediamo l’ora. Chiediamo solo certezze, perché comprare un autobar nuovo può costare anche 300.000 euro». Poca trasparenza? «Più che altro molta confusione. Poco tempo fa ci hanno multato perché le ruote del mezzo erano sul marciapiede. Ma sono lì da 30 anni, da quando ci hanno autorizzato a farlo».

Poco più avanti Massimo Viti organizza il lavoro del suo “The best, le delizie dei sapori”. «I giornali hanno scritto di una probabile deroga con diritto di prelazione. In ogni caso – aggiunge – non penso ci sia la gente a spinte per venire a fare un lavoro così difficile, al caldo d’estate e al freddo d’inverno».

Niente deroghe

Pierluigi Mannino, presidente della commissione comunale Attività produttive, è chiaro. «La normativa europea non consente differimenti, le concessioni devono essere riassegnate entro dicembre e non saranno autorizzate ulteriori proroghe». Gli attuali concessionari temono la concorrenza. «Il bando prevede determinati requisiti». La procedura per i mercati dei fiori di piazza dei Castellani (cimitero di San Michele), del cimitero di Bonaria e del cimitero di Pirri sono già concluse, restano da aprire le buste. La richiesta è inferiore alle offerte, su 24 posti disponibili sono arrivate solo 12 domande. «I prossimi bandi riguarderanno i mercati e i “posteggi isolati”, le procedure sono quasi concluse, a breve sentiremo le associazioni di categoria per poi votare il piano in Consiglio comunale».

Sulla stessa linea l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia. «Stiamo rispettando la normativa. Ogni decisione, con i limiti imposti dalla direttiva, sarà effettuata di concerto con i diretti interessati».

RIPRODUZIONE RISERVATA