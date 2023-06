Paninoteche ambulanti nelle spiagge 

I punti per il commercio itinerante, aggiunge il primo cittadino, «sono stati individuati provvisoriamente nelle zone sprovviste, appunto, di servizi di questo tipo. Non andiamo, cioè, a metterli vicino ad un chiosco o ad un bar. A breve con l’approvazione del piano urbanistico e del piano dei litorali stabiliremo in via definitiva il numero e le zone delle postazioni». Resta fuori, per il momento, il litorale di Cala Pira «ma stiamo lavorando – dice ancora Murgioni – per riorganizzare la presenza di alcune attività direttamente in spiaggia».

Sì ai venditori ambulanti di panini con salsiccia, bibite e pizze per offrire un servizio in più ai turisti e ai residenti. A dare il via libera nei giorni scorsi il Consiglio comunale all’unanimità. Tre le aree individuate: i parcheggi comunali in località Santa Giusta (accesso per lo Scoglio di Peppino), il “Belvedere” sulla strada provinciale panoramica tra Castiadas e Villasimius e la piazza nella piccola borgata di Camisa.

La scelta

«Tra gli obiettivi dell’amministrazione – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - c’è anche quello di incrementare l’offerta di servizi ai fruitori delle spiagge e dell’intero territorio. Uno di questi è la vendita o somministrazione di alimenti e bevande».

I punti per il commercio itinerante, aggiunge il primo cittadino, «sono stati individuati provvisoriamente nelle zone sprovviste, appunto, di servizi di questo tipo. Non andiamo, cioè, a metterli vicino ad un chiosco o ad un bar. A breve con l’approvazione del piano urbanistico e del piano dei litorali stabiliremo in via definitiva il numero e le zone delle postazioni». Resta fuori, per il momento, il litorale di Cala Pira «ma stiamo lavorando – dice ancora Murgioni – per riorganizzare la presenza di alcune attività direttamente in spiaggia».

Le regole

I venditori ambulanti potranno sostare per un massimo di 12 ore giornaliere in un orario compreso tra le 9 e le 21 nelle sole zone individuate dal Consiglio comunale, saranno poi i vigili e le forze dell’ordine ad effettuare i controlli: «Il tutto dovrà essere un qualcosa di ordinato e decoroso – aggiunge Murgioni – e ovviamente si interverrà nei confronti di eventuali abusivi. Stiamo pensando inoltre all’apposizione di cartelli informativi in modo tale che non si crei confusione tra aree per la vendita e i parcheggi pubblici presenti».

Le tre aree erano già state individuate la scorsa stagione, tutte e tre con ottimi risultati: a Camisa c’era un venditore itinerante di pizza, al Belvedere e a Santa Giusta (sullo sterrato, quasi fronte spiaggia), venditori di panini, bibite e gelati.

Nel regolamento approvato dal Consiglio (tutti favorevoli, compreso Gabriele Contu, ex vicesindaco passato in minoranza) viene messo in evidenza che «gli operatori economici che utilizzano l’area non possono addurre alcuna pretesa di assegnazione dell’area temporaneamente occupata». Ogni area individuata ha una superficie di cinquanta metri quadrati.

