Panino in classe e vigilanza: genitori furiosi 

Non c’è la mensa e neppure gli insegnanti per l’assistenza: la rivincita del panino che torna fra i banchi. Succede nella scuola primaria di Arbus dove il pasto fai-da-te andrà avanti per tutto l’anno. La decisione, sofferta e travagliata, è arrivata da un incontro in Aula consiliare voluto dal sindaco, Paolo Salis, presenti il dirigente scolastico, Sebastian Ruggero, e i genitori, mai così tanti e mai così arrabbiati. La proposta all’autorefezione è stata del primo cittadino: «Il cestino preparato a casa risolve il problema. Il Comune s’impegna a trovare personale qualificato per assistere i ragazzi, il costo sarà a carico delle famiglie».

Tentativo di mediazione

La soluzione del panino che entra dalla porta principale, è arrivata dopo un lungo ed accesso dibattito. A sollevare la voce sono state soprattutto le mamme che non si rassegnano ai disagi creati dalla scuola con la scelta della settimana corta, sabato libero in cambio di attività pomeridiane e l’inevitabile necessità di mangiare a scuola. Il servizio è stato sospeso a maggio perché l’Aula mensa non poteva accogliere un centinaio di bambini. A mettere a nudo le criticità è stata la ripresa delle lezioni. «La scuola – ha ricordato Salis – mi ha chiesto di adeguare l’orario del trasporto: il pulmino accompagna a casa i ragazzi alle 13,30 e li riporta a scuola alle 15. Al termine delle lezioni, le 17, dovranno pensarci le famiglie. Di fronte alle lamentele delle mamme, in particolare di chi risiede a 40 chilometri di distanza e dei genitori al lavoro entrambi in quella fascia oraria, ho pensato al consumo del panino in classe. Mi sono semplicemente adeguato alle esigenze della scuola».

L’ira delle mamme

«È vergognoso – dice una mamma che è anche consigliera di minoranza, Anita Tatti – che il problema, sorto cinque mesi fa, si sollevi col suono della prima campanella. La mensa scolastica sostituita con il pasto portato da casa sconfessa tutte le linee guida internazionali, quelle del ministero della Salute, quelle che a ogni livello sono state le conquiste in nome di un progetto formativo: la mensa come momento didattico, educativo, egualitario. Tutti mangiano lo stesso cibo, con i proclami salutari del chilometro zero. E invece spunta il panino: non un passo indietro ma un percorso di almeno 20 anni».

«Il pranzo da casa non va bene», aggiunge Mara Saba: «Se l’alternativa è far rientrare i figli, farli mangiare e riportali a scuola a tempo di record, meglio il pasto freddo».

Manuela Concas: «Abito distante dal paese. Il tempo ristretto del tragitto scuola-casa e viceversa consente un boccone sotto stress. Una mamma ha detto che a questo punto sarebbe il caso di iscrivere i figli a Guspini dove c’è il tempo pieno. Rischiamo di rimanere senza scuola. Non deve succedere».

Il dirigente

Condivisa la proposta del Comune: «Dietro la mia decisione – ha detto il dirigente – c’è l’orario che impegna i docenti in più plessi. Impossibile riorganizzare il tutto. La nostra mensa non rispetta la normativa. Valuteremo le soluzioni proposte con atteggiamento positivo».

