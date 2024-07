Panico tra i democratici, riunione d’emergenza per Biden  

Washington. «Siamo spacciati». Nel Partito democratico aumenta il panico sulla candidatura di Joe Biden: il timore è che la situazione possa precipitare in un caos senza precedenti con la riapertura del Congresso. Mentre Bill Stevenson, l’ex marito della first lady Jill Biden, in un’intervista al New York Post dichiara: «Spero che vinca Donald Trump, sarebbe meglio per l'America. La mia vita era migliore, l'economia era migliore, tutto era migliore con Trump», ha detto, criticando l’ex moglie.

Intanto, per cercare di serrare le fila e decidere la strategia da portare avanti, il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries ha convocato una riunione d’emergenza dei leader del partito, molti dei quali sperano che il presidente decida di ritirarsi entro venerdì prossimo. Anche se solo cinque deputati hanno chiesto pubblicamente il ritiro del presidente dalla corsa alla Casa Bianca, il rischio è che il numero cresca con il passare dei giorni.

Il New York Times riferisce di aver parlato con una cinquantina di membri del Congresso che chiedono il passo indietro di Biden mentre il Washington Post, citando un consigliere di alcuni grandi finanziatori, riporta che «per ogni 10 persone che vogliono che esca, ce n’è una che vorrebbe che restasse».

«La nostra missione è riconquistare la Casa Bianca. Di fatto dobbiamo avere una discussione in famiglia», ha detto uno dei democratici invitato a partecipare all'incontro virtuale. «Siamo spacciati» con Biden, ha confessato un altro. In Senato, quello che Biden considera come casa per gli anni che vi ha trascorso, il presidente della potente commissione di intelligence Mark Warner sta cercando di riunire un gruppo di senatori per chiedere al leader di ritirarsi.

Per il repubblicano Lindsey Graham, uno dei maggiori alleati di Trump, Biden alla fine sarà sostituito. L'attenzione è alta sulle prossime mosse dell'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, l'unica ritenuta avere la statura politica per una discussione franca con il presidente su una sua possibile uscita.

Mentre la Russia osserva da lontano gli sviluppi e, per bocca del ministro degli Esteri Lavrov, parla di «spettacolo pietoso».

