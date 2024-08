panici-buffa vincono a olbia 

La coppia formata da Dario Panici e Luca Buffa si è aggiudicata la quinta tappa del circuito regionale di beach volley (categoria B2), conclusa ieri con le semifinali e le finali sulla spiaggia olbiese di Bados. In una finale molto combattuta, i due romani hanno prevalso per 15-13 al terzo set su Claudio Maurelli e Matteo De Rosas. In classifica, usciti in semifinale, terzi Antonio Carlucci-Nicolas Todaro, quarti Antonio Taras-Fabio Marcetti e Chialà-Sciarretti, Luparia-Franco, Saieva-Piccinnu, Giuliato-Razzolini, Corbetta-Rivolta, Su-Tringale.

La tappa olbiese del circuito è stata organizzata dalla Time Out Volley.

