Pani in bilico: non ha più i numeri 

Mancano i numeri in maggioranza, salta la seduta di Consiglio comunale di Cardedu e la poltrona da sindaco di Giacomo Pani traballa sempre di più e non è per nulla scontato che il primo cittadino arrivi sino alla fine del suo mandato al 2026. A far saltare il banco, anzi l’assise consiliare, sono stati, alcuni componenti della maggioranza e tutta l’opposizione. Invero, la prima seduta convocata per giovedì è andata deserta (era presente solo il primo cittadino), mentre alla seconda, quella straordinaria delle 18 di venerdì, si sono presentati soltanto in cinque e dunque l’assemblea non ha raggiunto il numero legale. Pani, 53 anni, ha convocato per domani un vertice di maggioranza, necessario per tastare gli umori del gruppo che, a ottobre 2021, ha vinto le elezioni e fin qui ha amministrato la comunità. Un incontro necessario a chiarire i dubbi sui malumori che covano tra le varie anime della maggioranza stessa. Ammesso che il tempo lo conceda. «Serve una verifica sulla tenuta della maggioranza. Speriamo - ha detto il sindaco a margine della seduta di venerdì - che alcune frizioni possano rientrare. Se poi ostacoli che non potranno essere superati ne prenderemo atto e faremo le dovute considerazioni». La minoranza incalza: «Siamo preoccupati perché il paese è allo sbando. La mancanza di numero legale - sostiene Matteo Piras (45), predecessore di Pani - evidenzia che la maggioranza non riesce più ad amministrare e si è dissolta. A questo punto, alla luce della situazione, è meglio che arrivi il commissario». (ro. se.)

