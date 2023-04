Pani ’e saba e il matrimonio antico 

Tutto è pronto a Sini per la 28sima edizione della “Sagra de su pani ‘e saba”. Martedì al via le iniziative organizzate dalla Pro Loco, in collaborazione con Comune e Regione. «Siamo molto soddisfatti di riproporre il nostro evento come era conosciuto da tutti» commenta il presidente Giuliano Atzori. Anche il sindaco Biagino Atzori sostiene che si tratta di «un’altra grande vetrina per il saper fare e i tesori della nostra comunità». Il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda ha aggiunto: «La sagra di Sini inaugura le tante manifestazioni che si svolgeranno nel nostro territorio per tutta l’estate».

Su “pani ‘e saba” recentemente è stato riconosciuto come Prodotto agroalimentare tradizionale della Sardegna grazie ad uno studio voluto dall’amministrazione comunale. Con la sua vendita si finanziano i lavori per la manutenzione della chiesetta intitolata a San Giorgio. Alle 10 apertura degli stand con i prodotti enogastronomici tradizionali con le altre Pro Loco di Uras, Curcuris, Pompu, Segariu, Albagiara e Gesturi, e l’associazione Coriccheddos di Lunamatrona. Inoltre, uno dei momenti clou sarà, dalle 10.30, la rappresentazione della “Coja Antica Sinesa”, il rito tradizionale del matrimonio del paese. Al termine, gli stessi sposi prepareranno e cucineranno su pani saba in un nuovo forno realizzato appositamente per la sagra. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA