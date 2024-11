Panetta suona la sveglia: «La Bce deve cambiare rotta» 

Qualche settimana fa Mario Draghi, presentando il suo rapporto sulla competitività, aveva chiesto un cambio di rotta alla Ue. Ieri, parlando alla Bocconi di Milano, Fabio Panetta ha chiesto un cambio di rotta anche alla Bce. In neanche due mesi, due fra gli italiani più apprezzati a livello internazionale hanno suonato la sveglia, come direbbe un politico con un gergo meno istituzionale.

La Banca Centrale Europea dovrebbe abbassare i tassi di interesse in modo sufficiente da non frenare più la crescita economica, ha detto Panetta, membro del Consiglio direttivo della Bce e governatore della Banca d'Italia, sottolineando che «le condizioni monetarie restrittive non sono più necessarie« e che la Banca centrale europea deve ora «normalizzare la sua posizione di politica monetaria», spostandosi verso un territorio neutrale o addirittura espansivo, se necessario.

Dopo tre tagli ai tassi, la presidente Christine Lagarde ha dichiarato che il ritmo dei prossimi interventi non è stato ancora deciso, anche se le aspettative sono per un'altra sforbiciata dello 0,25%. arrivando così al 3%. Olli Rehn, a capo della Banca di Finlandia, ha recentemente suggerito che il tasso neutrale per la zona euro – ovvero il tasso che non stimola né frena l'economia – si trova in un intervallo tra lo 0,2% e lo 0,8%. «Siamo probabilmente molto lontani dal tasso neutrale», ha affermato Panetta. «Abbassare i tassi di riferimento al di sotto del livello neutrale al minimo del ciclo è una misura standard di politica monetaria. La vera questione non è se la Bce possa farlo, ma se debba farlo», ha aggiunto. E il Governatore, in questo senso, ha suggerito che la Bce debba concentrarsi sulla debolezza dell'economia reale: «Senza una ripresa sostenuta, l'inflazione rischia di scendere ben al di sotto dell'obiettivo, aprendo uno scenario che sarebbe difficile da contrastare per la politica monetaria e che dovrebbe quindi essere evitato».

Ma un altro punto cruciale sollevato da Panetta riguarda la necessità di una Bce che torni a una politica monetaria basata su previsioni a medio termine. «Dobbiamo abbandonare l'approccio “giorno per giorno” o “riunione per riunione”», ha dichiarato Panetta, facendo riferimento all’attuale incertezza della Bce.

