Panetta sul debito: «L’Italia spende quanto per l’istruzione» 

«L'Italia è l'unico Paese in area euro in cui la spesa pubblica per interessi sul debito è equivalente a quella per l'istruzione». E per rendere sostenibili pensioni e sanità serve l'immigrazione regolare.

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, irrompe nel dibattito sulla manovra, vincolata dal debito a quasi tremila miliardi e con istruzione, pensioni e sanità al centro del confronto sulle risorse in maggioranza, dove l'immigrazione è un tema caldo. Lo fa a un meeting di Rimini dove saranno ministri, dal vicepremier Matteo Salvini a Giancarlo Giorgetti (Economia).

Panetta parla di integrazione europea, difesa della società aperta e globale in un'epoca di nazionalismi: con l'euro «non abbiamo perso sovranità, l'abbiamo guadagnata». L'Ue «ha sfide interne ed esterne», i governi non devono «disperdere lo slancio verso l'integrazione dell'Ue e proseguire lungo il percorso comune».

Un discorso che nella sua parte europea (sei pagine su nove) definisce «un'illusione» che l'area euro possa funzionare senza una capacità fiscale comune: i governi devono «riflettere sui prossimi passi quando il programma Ngeu scadrà nel 2026». Un richiamo all'Ue anche a «non essere un semplice utilizzatore» di tecnologie come intelligenza artificiale, robotica, biotecnologie, ma con gli investimenti «deve produrle».

Per l'Italia, «il problema cruciale rimane la riduzione del debito pubblico in rapporto al prodotto», avverte Panetta.

