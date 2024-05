Panetta: l’Italia può farcela ma il debito va tagliato 

I problemi sono grandi e noti: l’alto debito che ci zavorra e va tagliato, la demografia in declino, i giovani che vanno all’estero, la sfida tecnologica mondiale e le tensioni geopolitiche. L’Italia e l’Europa però possono «superare le difficoltà» e il nostro paese «non è condannato alla stagnazione»: può invertire la tendenza, specie se riuscirà con i partner europei a mettere in campo «una risposta comune» per «tornare a crescere e per contare in Europa, e con l’Europa contare nel mondo». Fabio Panetta, al suo esordio nelle considerazioni finali come governatore, ribadisce il suo forte tratto europeista e di fronte alla platea di banchieri, imprenditori, sindacalisti invita a non farsi sopraffare dal clima di declino vissuto all’inizio degli anni 2000. La chiusa delle 26 pagine del suo discorso lo riassume: «L’Italia ha concorso a fondare l’Ue, ora può e deve concorrere al suo progresso. È con la forza di questa prospettiva che dobbiamo guardare con fiducia al futuro». Un grafico riassume i punti di forza italiani: la dinamica di investimenti ed esportazioni fra 2019 e 2023 e la ripresa post Covid sono consistenti (+15% e +9%), più di quelli di Francia, Germania, Spagna e della media europea. Certo, hanno aiutato gli incentivi fiscali e le politiche monetarie espansive, ma una spinta è arrivata dalla reazione delle imprese che deve proseguire su quella strada, specie sulla produttività, «ancora insufficiente».

