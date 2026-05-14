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15 maggio 2026 alle 00:11

Pane, “Teatro e Marmellata” al TsE di Cagliari 

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Viaggio nel regno della fantasia – tra storie di clown e burattini, animali preistorici e scienziati in erba accanto a un ritratto d'artista e a tante favole antiche e moderne – con “Teatro e Marmellata”, la rassegna dedicata ai giovanissimi e alle famiglie organizzata dal Teatro del Segno, con la direzione artistica di Stefano Ledda, al TsE in via Quintino Sella a Cagliari.

Sei spettacoli in cartellone tra il 21 maggio e il 25 giugno, sempre alle 17.30, per altrettante piacevoli merende pomeridiane all'insegna del divertimento e della cultura, da “Regolimondo” del Teatro d'Inverno, che mette in guardia contro i rischi del consumismo, ai “Clown in viaggio” del Teatro Circo Maccus, per riscoprire il gusto della meraviglia e l’incanto del mondo, da “Il favoloso Oscar” di Marco Nateri (produzione Akròama), ispirato alle fiabe di Oscar Wilde, al “Diario di un Triceratopo” de Il Crogiuolo, sul tema del bullismo, e ancora le “Storie a Manovella” di Caterina Civai, un’antologia di novelle a suon di musica, che rimanda alla tradizione del teatro giapponese kamishibai, e “Sicuro?... Sicuro!” di Rossolevante, ovvero “Le nuovissime avventure di Pinocchio”, per affrontare il tema della sicurezza in chiave (quasi) ludica, in compagnia del celebre burattino.

Un invito a teatro, rivolto in particolare alle bambine e ai bambini residenti nel quartiere di Is Mirrionis: il Teatro del Segno mette a disposizione 25 abbonamenti gratuiti, che possono essere prenotati inviando una e-mail a biglietteria.teatrotse@gmail.com o chiamando i numeri 070.680229 e 351.6862271 (anche WhatsApp). Si rinnova anche liniziativa del “biglietto sospeso” ispirata all'usanza napoletana del “caffè sospeso”: per regalare la visione degli spettacoli.

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