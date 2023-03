Pane, pasta e dolci senza crisi «Il segreto del nostro successo? La qualità conquista i turisti» 

Qualità e turismo sono dunque il binomio che ben funziona anche oltre Tirreno. «È vero che la maggior parte di nostri prodotti viene esportata, ma la richiesta aumenta in prospettiva dell’estate, perché si crea una situazione che poi ci garantisce una vendita più o meno costante anche nei mesi spalla», spiega ancora l’artigiano, «oggi capita che il turista, prima di arrivare in Sardegna voglia assaggiare i prodotti che poi troverà nella nostra terra. Piacciono, qui li riacquistano e una volta finite le ferie o fanno le scorte o li cercano nei supermercati e nei negozi delle loro città».

«Durante l’estate, le vendite crescono in maniera esponenziale, trainando tutto il comparto», afferma Vito Arra, titolare di un pastificio in Ogliastra, pronto ad accogliere l’arrivo della stagione turistica. «Una volta che il prodotto è di qualità, è già stato fatto il 50% del lavoro, i servizi fanno il resto. Al momento abbiamo 22 collaboratori, ma in poche settimane, per reggere i ritmi ed essere puntuali con le richieste, dovrò assumere almeno altre quattro persone».

La qualità del cibo artigiano non conosce crisi: sulle tavole dei sardi e non solo, le specialità e i prodotti tipici della tradizione trionfano e, nonostante i tempi difficili legati al carovita, vivono una straordinaria rinascita. Grazie anche ai turisti e alla loro particolare attenzione verso le eccellenze dell’Isola.

Binomio vincente

Anche quello del panettiere è un mestiere che non conosce i tempi bui. Lo sa bene Gianfranco Porta, che oggi gestisce circa dodici panifici, la cui storia è iniziata più di 100 anni fa a Gonnosfanadiga.

«Sembra quasi un paradosso: c’è il lavoro ma non riusciamo a trovare personale. Noi, spesso ci siamo trovati a un bivio: puntare sull’industria o rafforzare l’attività artigianale? Ha prevalso la seconda scelta e quindi la voglia di continuare a garantire la qualità dei prodotti. Un tempo il lavoro del panettiere veniva quasi denigrato, ora, invece, è di grande attualità».

Oggi i panifici fondati dalla famiglia Porta contano una trentina di collaboratori, ma davanti alle richieste dei clienti non bastano: «Vogliamo assumerne altri. Quello che ci contraddistingue è la ricerca dei prodotti, a partire dal lievito madre. Il panificio è il custode della tradizione, un luogo accogliente per il turista che ricerca la prelibatezza. Ecco perché la Sardegna con la sua tradizione deve valorizzare la storia del pane e della panificazione», sottolinea Porta.

Stagione infinita

E non conoscono crisi neanche gli artigiani del torrone che, in Sardegna, in particolare a Tonara, Aritzo e Desulo danno, ogni anno, lavoro a tantissime persone. «Da noi la stagione parte a giugno, quando iniziamo a lavorare per Natale. Assumiamo a partire da questo periodo, gradualmente, almeno 15 collaboratori», aggiunge Massimiliano Tore che gestisce un torronificio con i due fratelli. «Senza contare le numerose richieste degli ambulanti che vendono il torrone alle feste paesane, alle sagre o nelle zone di mare, per fortuna solo nei primi mesi dell’anno lavoriamo a richiesta».

L’80% della produzione poi viene, però, esportato fuori dalla Sardegna. «Certo con il turismo abbiamo un buon introito, ma sono gli stessi che fanno conoscere il prodotto anche oltre Tirreno. La qualità è la carta vincente, cerchiamo di acquistare prodotti sardi, abbiamo i nostri apicultori di fiducia, ma quando manca il nostrano non ci spingiamo mai oltre l’Italia», conclude Tore.

