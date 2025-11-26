VaiOnline
Ilbono.
27 novembre 2025 alle 00:16

Pane & Olio: degustazioni, saperi e sapori 

Ventitré anni di Pane&Olio. Torna questo fine settimana la kermesse che trasforma Ilbono in capitale dell'oleoturismo tra degustazioni, saperi e sapori antichi. Dove l’olio extravergine è il filo conduttore di un'esperienza. Fitto il programma: il Comune con il Centro commerciale naturale, Laore e l'amministrazione comunale non lasciano nulla al caso. Si parte sabato, alle 9.30, con l'apertura istituzionale del sindaco Giampietro Murru, prenderà vita il convegno “Oleoturismo. Il turismo esperienziale dell'Olio”. A mezzogiorno, spalancheranno i portoni le cantine, dove per generazioni si è conservato e lavorato l'olio novello. Gli studenti delle scuole medie guideranno i visitatori tra i vicoli del centro storico. Nel pomeriggio l'esibizione delle maschere Janas e Amaymonaus, gli Organettisti di Ilbono, il Coro polifonico Bobore Nuvoli, Massimo Pitzalis. Il centro di aggregazione Sociale ospiterà la mostra “Natività da vari Paesi del mondo”. Domenica l'associazione culturale Beranu condurrà i visitatori tra siti archeologici e ulivi monumentali. Alle 11, nella Casa Museo Sa Omu 'e ir Ducus, il latte si trasformerà in formaggio con gesti lenti e sapienti. Subito dopo le cantine riapriranno al pubblico con l'esibizione del Gruppo Folk di Cuglieri accompagnato dagli organettisti di Ilbono. Nel pomeriggio, il dolce tipico "Su Gattò" svelerà i suoi segreti. (f. me.)

