Pane, nell’Isola 3mila quintali al giorno 

Tremila quintali di pane sfornato ogni giorno in Sardegna dai 930 panifici, circa centomila tonnellate di prodotto fresco all’anno. Quanto ai consumi, sono 730.510 le famiglie sarde che in media spendono 21 euro al mese per l’acquisto di una o più delle tipologie di prodotto come infarinati, semolati ma anche civraxiu, coccoi, moddizzosu, rosette, schiacciatine, baguette. Una spesa annua che nell’Isola ammonta a 186 milioni di euro.

La ricorrenza

È il report di Confartigianato Sardegna che, in occasione della Giornata mondiale del Pane, che si celebra nella giornata di oggi, fotografa attività e consumi del prodotto artigianale d’eccellenza della dieta Mediterranea. «Questa giornata è un’opportunità per riconoscere il valore di un prodotto che va oltre il semplice nutrimento, rappresentando tradizione, comunità e condivisione», dice Marina Manconi, presidente di Confartigianato Gallura. Un settore alle prese con le ripercussioni – in termini di costi e disponibilità della materia prima – della crisi mondiale del grano, dei conflitti e dei cambiamenti climatici. Ed è fondamentale ristabilire, «il legame con il settore primario, l’agricoltura: dobbiamo tornare a presidiare la filiera sin dal campo dando la giusta remunerazione a tutti, dall’agricoltore al panificatore, offrendo un prodotto che dia maggiori garanzie di sostenibilità anche etica».

Regole non rispettate

Abusivismo e concorrenza dei prodotti da forno surgelati, due delle criticità. Sul primo punto, «è necessario proteggere l’attività di panificazione da crisi e concorrenza sleale dovuta anche a un certo tipo di panificazione abusiva sui pani tipici e tradizionali, come per esempio nel carasau “fatto in casa”, poi venduto dappertutto. Non possiamo più tollerare l’abusivismo, chiediamo che si intervenga per tutelare la salute dei cittadini e per rispetto nei confronti di panificatori e rivenditori che pagano le tasse».

La normativa

Un sistema, quello dei panifici sardi, costantemente sotto attacco da parte del surgelato che arriva dall’estero o da altre regioni d’Italia. Per questo, sul pane fresco, Confartigianato Imprese annuncia di voler riprendere l’azione per la reale e corretta applicazione della legge regionale di tutela del pane varata nel 2016, i cui effetti non si sono visti. «La maestria dei panificatori e la selezione delle materie prime sono ciò che rende unico il vero pane artigianale, che si differenzia da quello decongelato o parzialmente cotto. Per questo, il pane fresco deve essere assolutamente distinguibile da quello surgelato e precotto», sottolinea la dirigente dell’associazione.

Una battaglia culturale

«È fondamentale riprendere quel lavoro interrotto per proteggere tutte le attività di panificazione e migliorare l’informazione al consumatore, continuando a mettere i fruitori nelle condizioni di riconoscere subito il vero “pane sardo” e il “vero pane fresco” da quello importato». Va ripresa, puntualizza Marina Manconi, «la battaglia culturale per diffondere la cultura del pane nelle scuole, nelle mense e nel comparto turistico per dare un prodotto identitario che parli della nostra tradizione». Dal campo al forno, dal profumo del grano alla fragranza del pane.

