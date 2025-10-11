VaiOnline
Norbello.
12 ottobre 2025 alle 00:27

Pane in vetrina a Domusnovas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un viaggio tra pane e tradizione nella frazione norbellese di Domusnovas Canales. È quello che si può fare oggi grazie ad un evento unico e affascinante che unisce degustazioni, letture, momenti culturali e di aggregazione. L'iniziativa si svolge nel panificio artigianale “Su framentazu” della famiglia Piras, uno dei pochi in Sardegna che ancora cuoce il pane con il forno a legna. I titolari hanno mantenuto viva la panificazione “fatta in casa”, utilizzando ingredienti di qualità e tecniche di lavorazione antiche. Durante l’anno, il panificio si distingue anche per l’organizzazione di laboratori dove vengono messe a disposizione di tutti esperienze da tramandare e conservare. “A su framentazu” dalle 12 alle 18 è dunque un'occasione per scoprire la storia e la cultura del pane in Sardegna con una ricca giornata accompagnata da un percorso narrativo sonoro a cura di Pietro Fois e Gerardo Ferrara.

Una manifestazione densa di appuntamenti che non mancherà sicuramente di catturare l'attenzione di un grande numero di ospiti, che hanno la possibilità di ammirare tante bontà che si riteva perdute. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu