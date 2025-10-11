Pane in vetrina a Domusnovas 

Un viaggio tra pane e tradizione nella frazione norbellese di Domusnovas Canales. È quello che si può fare oggi grazie ad un evento unico e affascinante che unisce degustazioni, letture, momenti culturali e di aggregazione. L'iniziativa si svolge nel panificio artigianale “Su framentazu” della famiglia Piras, uno dei pochi in Sardegna che ancora cuoce il pane con il forno a legna. I titolari hanno mantenuto viva la panificazione “fatta in casa”, utilizzando ingredienti di qualità e tecniche di lavorazione antiche. Durante l’anno, il panificio si distingue anche per l’organizzazione di laboratori dove vengono messe a disposizione di tutti esperienze da tramandare e conservare. “A su framentazu” dalle 12 alle 18 è dunque un'occasione per scoprire la storia e la cultura del pane in Sardegna con una ricca giornata accompagnata da un percorso narrativo sonoro a cura di Pietro Fois e Gerardo Ferrara.

Una manifestazione densa di appuntamenti che non mancherà sicuramente di catturare l'attenzione di un grande numero di ospiti, che hanno la possibilità di ammirare tante bontà che si riteva perdute. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA