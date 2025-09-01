VaiOnline
Maracalagonis.
02 settembre 2025 alle 00:29

Pane e pomodoro, la sagra è servita 

Sabato e domenica a Maracalagonis si terrà la Sagra del pane e del pomodoro, giunta all’undicesima edizione. Organizza la Pro Loco. Sabato alle 17 si terrà le cerimonia di inaugurazione alla presenza del parroco don Nicolò Praxolu e della sindaca Francesca Fadda. Seguiranno a “Casa Cocco” il “Laboratorio del gusto” con la preparazione de sa fregula , de su gattò e de is culixionis , a cura delle donne della Pro Loco Marese, l’esposizione dei prodotti agroalimentari ed artigianali e l’ apertura degli stand presso le vie del paese.

Seguiranno ancora l’esposizione di moto e Vespe d’epoca, le “Storie e le immagini di Maracalagonis dell'associazione Hamara, la mostra "Suoni e comunicazioni attraverso il tempo e lo spazio" dell'associazione “Sa Cedra, delle maschere" di “Martis de Agoa”, di abiti tradizionali dai primi dell'800 al 900, il laboratorio di ricamo di Giovanni Piras e Simonetta Ligas.

Per l’occasione aprirà anche il museo “Prezioso scrigno”. E ancora un apppuntamento con la danza e una serata musicale.

Domenica tante altre iniziative compresa la mostra dei prodotti tipici e artigianali locali, l’assaggio delle bruschette al pomodoro, il pranzo , musica, spettacolo di danza e tante altre iniziative. (ant. ser.)

