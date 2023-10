«Pane e pasta? Molti clienti ormai li comprano a rate» 

Inviata

Villacidro. Pane, pasta, zucchero: tutto a rate. Quando va bene. I conti da saldare sono segnati in un quadernino a righe dove l’elenco dei creditori si fa sempre più lungo. «E la lista continuerà a crescere con l’aumento dei prezzi». Nino Muscas, proprietario di un alimentari in viale Don Bosco, centro storico di Villacidro, giorno dopo giorno vede i compaesani svuotare il carrello da tutto quel che non è necessario, indispensabile. Spesso non basta.

La crisi

«Le persone che non riescono a fare la spesa purtroppo sono sempre più numerose. Noi segniamo quanto dovuto, ma più per abitudine che per altro. Ci sarà chi pagherà e chi non potrà farlo, pazienza. Li aiutiamo, lo abbiamo sempre fatto. Se una persona non può comprare il pane, la pasta, le cose essenziali, cosa deve fare?», si interroga Muscas. Al civico 49 è un viavai continuo. Nello storico market sfilano clienti abituali, giovani madri alle prese con l’inserimento dei bimbi all’asilo, casalinghe costrette da sempre a inseguire la vita, disoccupate che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena. Nino Muscas e la moglie Pina Mocci, commercianti dal cuore grande, non fanno domande, conoscono le persone che hanno di fronte, sanno quando qualcuno non ce la fa e con pazienza e fiducia aspettano tempi migliori. «Nell’ultimo periodo i poveri sono aumentati: è vero, ci sono gli anziani che con la pensioncina non ce la fanno, pagano le bollette e stanno attenti a quel che comprano da mangiare, non possono fare altro – racconta Pina –, ma sono in difficoltà anche molte giovani coppie che hanno figli piccoli, non so come andrà a finire. Le storie sono tante, alcune simili tra loro. Noi facciamo quel che riusciamo ma di più non si può. Menomale che ci sono anche tanti clienti che pagano».

Conti in tasca

Basta attendere qualche minuto per vedere le storie prendere forma tra il banco della panetteria e la corsia della pasta. «Per fortuna ci sono Nino e Pina, devo loro già tremila euro. Quando pagherò? Non lo so, io compro tutto qua», racconta una signora che per pudore (ma lei dice «vergogna») preferisce restare anonima. Ha 54 anni, un passato da badante, un marito operaio che guadagna mille euro al mese e due figli. Da quando la signora di cui si occupava è finita in un ospizio, le cose vanno peggio. «Pago 513 euro di mutuo, 58 euro di assicurazione, 180 euro tra bollette e spazzatura, ho subito un intervento al cuore e dovrei fare delle visite che non posso permettermi». Abbassa il collo slabbrato della maglietta scura e mostra una cicatrice profonda che le taglia il petto a metà, poi continua. «La spesa si è ridotta: compro pane, pasta, i detersivi, ma le altre cose no. La carne, per esempio, l’abbiamo eliminata, al massimo si mangia la domenica. Niente frutta né verdura: costano troppo. Che ci posso fare?». In effetti all’uscita la busta è leggera: un passaggio davanti al registratore di cassa per ritirare lo scontrino, promemoria dei conti da pagare, saluta con un sorriso, ringrazia e se ne va.

In paese

Inutile chiedere a Nino Muscas e alla moglie Pina dettagli sul quadernino dalla copertina verde che conservano sotto il registratore di cassa. Il conto più salato? Quello che sanno non incasseranno mai? Il creditore più vecchio? Nulla. Di tutta questa faccenda preferirebbero non parlare anche se la loro generosità a Villacidro è ormai nota a tutti. «Quando si fa qualcosa per gli altri non bisogna raccontarlo in giro – dice lei –. Mia madre lo diceva sempre: il bene si fa ma non si dice».

