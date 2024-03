Pane e olive promossi “Prodotti alimentari tradizionali” 

Presentati durante l’ultima edizione della Sagra delle olive, “s’oria de s’Ortu Mannu Pistara” e “su pani con oria de Biddamattzraxia” (le olive di s'Ortu Mannu pestate e il pane con olive di Villamassargia) sono ora diventati “Prodotti agroalimentari tradizionali” (Pat) grazie al riconoscimento del Ministero dell’Agricoltura che li ha iscritti nell’elenco nazionale 2024.

«Un altro traguardo raggiunto dopo la premiazione in Senato per il riconoscimento della Sagra delle olive come sagra di qualità di livello nazionale», commenta la sindaca Debora Porrà. Nell’iter di riconoscimento ha inciso fortemente la ricerca demo-antropologica sul cibo tradizionale massargese condotta tra marzo ed agosto 2023 da Anna Luigia Moica, consulente scientifica del progetto: «I due prodotti - spiega - rappresentano appieno la cultura locale e sono accomunati da una preparazione tipica del paese di Villamassargia che ha avuto nei secoli una tradizione olivicola molto importante. Sono anche strettamente legati all’uliveto de s’Ortu Mannu in cui, in passato, la comunità partecipava alla raccolta delle olive, la quale diveniva una festa proprio com’è oggi la Sagra delle olive». Per Porrà, «agricoltura, turismo e commercio potranno puntare sui nostri Pat per incentivarne produzione e vendita con ricadute positive nel marketing territoriale».

RIPRODUZIONE RISERVATA