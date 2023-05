Pane e lievito madre, sfida per lo sviluppo 

Oggi, a Villaurbana, è in programma la giornata di studi “Il Lievito Madre: un mondo di microrganismi al servizio del territorio”. Dalle 15.30, negli spazi del centro socio-culturale, con la regia di Comune, Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, Accademia sarda del lievito madre e Pro Loco, interverranno alcuni esperti di caratura internazionale per una giornata di studi e approfondimenti sul lievito madre e sulla panificazione tradizionale in tutte le sue fase.

A coordinare i lavori sarà Giovanni Antonio Farris, presidente dell’Accademia sarda del lievito madre; le relazioni di Alessandra Guigoni, antropologa dell’Accademia, Federica Rancinelli della società Puratos (Belgio), Marco Gobbetti della Libera Università di Bolzano, Carlo Giuseppe Rizzello dell’Università “La Sapienza” di Roma infine Marilena Budroni del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e componente dell’Accademia. «Stanno partendo le attività previste nel progetto “Trigu” previsto dal Bando Borghi – ha commentato il sindaco Paolo Pireddu- Noi siamo molto orgogliosi di ospitare esperti di questo calibro a Villaurbana per parlare di un elemento fondamentale della nostra panificazione tradizionale come il lievito madre». ( g.pa. )

