Pane e dolci, in mostra il meglio dell’Isola 

Da quarantaquattro anni, da quando un topolino nell’antica chiesa di Sant’Antonio aveva mangiato dolci e pani, la formula è sempre la stessa: oltre cento teche nella grande sala di DomusArT ben allestite e decorate ospitano sino a lunedì il pane e i dolci provenienti da diversi centri dell’Isola.

È la mostra del pane e dei dolci, un appuntamento imperdibile per tutti i paesi della Sardegna che, ancora, oggi, mantengono viva la lunga tradizione della panificazione. Organizzato dalla Pro Loco è l’unico evento nell’Isola che espone tanti tipi di pane e dolci provenienti da territori e usanze diverse tra loro.

Profumo di pane

Quest’anno il forno a legna è rimasto spento «per ragioni di sicurezza», spiegano gli organizzatori, ma il profumo del pane, su moddizzosu , impastato all’alba e lasciato riposare in su canisteddu , una grande cesta in canna, cotto nelle abitazioni private permea l'atmosfera. È la maestosa voce di Elena Ledda a dare il via alla festa.

Nel cortile dell’ex casa Angioni in ogni suo angolo racconta il mondo contadino. C’è chi offre un bicchiere di vino bianco locale: «Assaggialo, è dolcissimo», dice Giuliano Zedda della Pro Loco mentre porge il bicchiere. Le mani di Marcella Melis si muovono con maestria in su tianu , un piatto in terra cotta, usato per preparare la fregola fresca, la pasta di semola tipica della tradizione culinaria dell’Isola. Ci sono poi i mostaccioli di Oristano, i cestini di Sinnai e le ceramiche di Assemini, ma anche i vini delle cantine di Monserrato, Serdiana, Dolianova, Oliena, Quartu, Sinnai, Soleminis, Bosa.

Cultura e tradizione

«Abbiamo ampliato le nostre conoscenze, ci sono tanti tipi di pane. Ci sono già tanti visitatori, speriamo ne arrivino ancora di più, ma ci aspettiamo anche diversi turisti dal capoluogo. Siamo arrivati fin qui conservando le nostre tradizioni: il pane è cultura, identità e condivisione. Dobbiamo preservare la nostra memoria anche per chi non vive più in Sardegna», commenta la presidente della Pro Loco Anna Chiara Loi, «l’aspetto più bello di questa manifestazione è l’entusiasmo di chi partecipa con le proprie creazioni e di viene ad ammirarle».

Bisogna, però, varcare il grande portone in legno della sala principale della casa campidanese per ammirare le vetrine che mettono in mostra l’arte del pane: da quello delle feste a quello della tavola, che insieme ai dolci, decorati e guarniti con la pasta di zucchero, sembrano piccole bomboniere tutte da gustare. Le artigiane oltre quelle locali arrivano da Sestu, Bosa, Dorgali, Orroli, Pula, Castiadas, Nuoro, Banari, Porto Torres, Paulilatino, San Vito e tanti altri centri dell’Isola dove ancora all’alba si accende il forno a legna per prepararlo «come lo si faceva una volta».

Ospite d’eccezione la Pro Loco di Candelara, una frazione di Pesaro che ha messo in mostra la famosa pizza rossini, il pane impastato con l’acqua che sgorga dal Monte Catria, il maritozzo e la classica Crescia di Pasqua.

«Abbiamo portato prodotti semplici del nostro territorio, siamo felici di essere qui, dove abbiamo potuto toccare con mano la grande ospitalità di questa terra», afferma entusiasta il presidente Lorenzo Montesi.

