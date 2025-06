Pane, dolci e formaggi: è il trionfo della Sardegna 

L’Hotel Abi d’Oru di Porto Rotondo celebra la Sardegna a tavola. L’ultima novità è la “Carta dei Mieli”, produzioni biologiche abbinate ai formaggi locali di nicchia e al nuovo pane creato dal maestro della lievitazione Andrea Tortora, con cioccolato, miele millefiori e fave di cacao. «È continua», si legge in un comunicato stampa, «la ricerca di prodotti autoctoni, in particolare delle farine di grani antichi sardi, usati nei panificati. A guidare l’offerta è la stagionalità e la disponibilità del prodotto, senza intensificare e stressare la filiera». Spazio anche alle torte e al gelato, come la “Coppa Abi d’Oru”, con miele e la “Moneta d’oro del gelato”.

RIPRODUZIONE RISERVATA