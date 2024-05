Pane, burro e... “Marmellata” Bambini, questo teatro è goloso! 

Ragazzi, vi va una merenda a base di pane e marmellata? Quella organizzata dal Teatro del Segno è nutriente non solo per la pancia, ma anche per la mente e per il cuore. Infatti al TSe di via Quintino Sella, nel cuore di Is Mirrionis, a Cagliari, prende il via la settima edizione di “Teatro e Marmellata”: sei titoli, rigorosamente ogni giovedì pomeriggio alle 17.30, dedicati all’intrattenimento dei giovanissimi e delle famiglie. La rassegna, con la direzione artistica di Stefano Ledda, sarà per grandi e piccini un viaggio nel regno della fantasia. Tra parole, suoni e visioni, la rassegna spazia tra differenti generi e stili, dal teatro di narrazione al teatro di figura, dal teatro-canzone a misura di bambine e bambini alle arti circensi, tra mimo e clownerie per condurre gli spettatori, come in un sogno ad occhi aperti, alla scoperta della magia e dell'incanto nel meraviglioso mondo del teatro.

Le compagnie

In scena artisti e compagnie del panorama sardo e non solo: Abaco Teatro e Gurdulù Teatro, Lybis, oltre ai padroni di casa, ovvero il Teatro del Segno, Scioglilibro e Il Baracco / Teatro dei Burattini per comporre un cartellone ricco e variegato.

Il calendario

Si parte il 23 maggio con “Chi c'è? Mommotti!!- I mostri della Sardegna vanno in scena”, ideato, scritto e interpretato da Teresa Porcella, apprezzata autrice, editor e traduttrice di libri per l'infanzia, che divide il palco con Stefano Ledda, per una immaginifica anteprima impreziosita dalle illustrazioni di Ignazio Fulghesu. Omaggio al celebre scrittore, il 30 maggio, con il coinvolgente “Rodari... per l'Estate” con Alessandra Leo e Stefano Ledda sulle note del contrabbasso di Tancredi Ermanno Emmi, e ancora “Filastrocche'n'Roll” , il 6 giugno, con due moderni “cantastorie” come Renzo Cugis e Gianfranco Liori. Il 20 giugno in scena “Terra Madre” di e con Paolo Cattaneo con i suoi burattini da tavolo, sul rispetto della natura e sulla biodiversità, poi il 20 giugno un poetico e divertente racconto senza parole di e con Maurizio Giordo dal titolo “Lulù e le sue valigie magiche”. Infine, il 27 giugno, “E se i topolini scoprissero i tombini?” di e con Marta Proietti Orzella, una favola ecologica ispirata a “La Topastra” di Stefano Benni.

L’obiettivo

«Questo progetto rientra nell'ambito del progetto pluriennale Teatro Senza Quartiere», spiega il direttore artistico Stefano Ledda. «In questo caso ci dedichiamo soprattutto al mondo dei bambini: conosciamo l’importanza di piantare i semi teatrali sin dall’infanzia. E così, con la scusa di una merenda, qualche gioco interattivo, musica e una giusta dose di divertimento, avviciniamo i più piccoli al teatro e ai temi importanti che riesce a veicolare».

