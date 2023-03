Pane artistico, premiata Francesca Pau 

Sardegna grande protagonista ai campionati nazionali della Federazione Internazionale di Pasticceria. La siniscolese Francesca Pau e il villacidrese Michele Porcedda, si sono aggiudicati l’oro in due delle quattro categorie del concorso che si è svolto domenica scorsa a Marina di Massa. Porcedda si è imposto con un pane innovativo mentre la Pau ha stregato la giuria con il suo pane artistico. Una vera e propria opera d’arte composta da 300 minuziosi decori (calle, foglie, rose, uva, garofani, steli e varie tipologie di spighe), che raffigurava due cuori decorati con al centro la Sardegna e sopra un anziano in berritta. Naturalmente il tutto commestibile è realizzato con su "framentarzu", un antico lievito sardo. «Per l’emozione ho pianto come una bambina - il commento della siniscolese -. Dedico il premio a mio marito e ai miei figli che mi sostengono, alle mie allieve e il referente sardo della Fip, Manolo Albano». (f.u.)

