Pandoro, uova pasquali e Trudi: Chiara Ferragni a marzo dal Pm 

MILANO. Dovrebbero essere fissati a marzo gli interrogatori di Chiara Ferragni, del suo collaboratore Fabio D'Amato, di Alessandra Balocco e degli altri indagati per truffa per i casi del pandoro “Pink Christmas”, delle uova pasquali Dolci Preziosi, della bambola Trudi ed eventualmente dei biscotti Oreo. Intanto la Finanza continuerà a raccogliere documenti. Ferragni ha sempre respinto le accuse, rivendicando di aver «sempre agito in buona fede». E Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda, sulla conferma di Ferragni nel Comitato consultivo nel Camera moda fashion trust, ha detto: «Noi non crocifiggiamo le persone prima che lo faccia la giustizia, l'aspetto mediatico non è il faro delle nostre scelte».

