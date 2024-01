Pandoro griffato, Ferragni e Balocco in arrivo in Procura 

Milano . Dovrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni, con la convocazione dei manager dei team di Chiara Ferragni e di Alessandra Balocco, l'indagine della Procura di Milano in cui le due imprenditrici sono indagate per truffa aggravata per l'affaire del pandoro griffato e che ora, come oggetto per feticisti, ha raggiunto prezzi da capogiro: sul web ha sfiorato i 700 euro.

Dopo le acquisizioni negli uffici dell'azienda piemontese da parte della guardia di finanza, grazie alle carte raccolte, in particolare quelle del procedimento dell'Antitrust, sarà possibile individuare chi tra i dirigenti delle società dell'influencer e della Balocco si è occupato del progetto “Pink Christmas” e del contratto sottoscritto nel dicembre 2021. Saranno loro, con tutta probabilità, i primi ad essere sentiti come testi per ricostruire la vicenda sulla quale, più avanti, verranno interrogate quasi certamente anche Chiara Ferragni e la ad e presidente della Balocco. Le deposizioni dei dirigenti serviranno per mettere a fuoco una serie di punti, come per esempio la catena di distribuzione del dolce rosa sponsorizzato sui social come iniziativa solidale a sostegno dell'ospedale Regina Margherita di Torino, utili per ricostruire la vicenda.

Tra i nodi da sciogliere, per riscontrare l'esistenza della truffa ipotizzata, è appurare se ci siano stati o meno un profitto illecito e un danno. Danno che il Codacons, nell'annunciare una class action «per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura», ha quantificato in 1,65 milioni di euro, somma calcolata sulle oltre 290mila confezioni vendute nel 2022 (su un totale di 362.577 commercializzate) e pari alla differenza tra il prezzo del pandoro normale (3,68 euro) e quello griffato (9,37 euro).

