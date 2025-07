Panda si ribalta, due feriti in ospedale  

Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che ha sbandato e dopo aver impattato contro il guardrail si è ribaltata. È successo nella tarda mattinata di ieri, sulla provinciale che da Torpè va a Lodè. Due persone sono rimaste gravemente ferite. Erano passate da poco le 10 quando sono scattati i soccorsi. Sono arrivate due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Siniscola che hanno estratto dall’abitacolo i due occupanti dell’utilitaria. Entrambi originari di Lodè, sono stati stabilizzati e poi trasferiti d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, in codice rosso. Per fortuna nonostante le gravi lesioni non corrono pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente era già all’opera una volante della Polstrada di Bitti, a cui è spettato effettuare i rilievi. L’incidente si è verificato al termine di un lungo rettilineo. Il conducente ha improvvisamente perso il controllo dell’utilitaria che dopo aver sbandato è andata a impattare contro la barriera di protezione laterale. Nell’urto la Panda è volata per aria per poi ricadere sull’asfalto con le ruote all’insù.

Ieri pomeriggio sulla 131 dnc, all’altezza di Orani, altro incidente tra una Ford Focus e una Peugeot 308. Due persone sono state accompagnate in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco.

