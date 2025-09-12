Panda contro un albero, nonna e nipote in ospedale 

Stavano rientrando a casa dopo aver trascorso qualche ora nell’oasi di Santa Barbara, alla periferia nord di Perdasdefogu. La nonna di 64 anni e il nipote di 12, residenti in paese, viaggiavano su una vecchia Fiat Panda che, intorno alle 15.45 di ieri, si è schiantata contro un albero. Sono da accertare le cause che hanno provocato la perdita del controllo dell’utilitaria, ma secondo una prima ipotesi la signora sarebbe stata colpita da un improvviso malore. Nonna e nipote hanno riportato un trauma facciale e sono rimasti incastrati all’interno del mezzo accartocciato. Per liberare dalle lamiere i feriti, i vigili del fuoco di Lanusei hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di base e, in un secondo momento, Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus arrivato da Elmas, che ha trasportato il ragazzino al Brotzu di Cagliari. Stesso ospedale in cui è stata trasferita (in ambulanza) anche la donna. Un altro elicottero dell’Areus, Echo Lima 1 di Olbia, è intervenuto, sempre ieri pomeriggio, a Cala Serlocchia, vicino a Punta Plummare, sulla costa di Baunei. L’equipaggio ha soccorso un 64enne di Milano impegnato in un’arrampicata. L’uomo è precipitato per otto metri e ha riportato un trauma cranico e uno toraco-addominale. È stato trasportato al San Francesco. Non è in pericolo di vita. (ro. se.)

