VaiOnline
Perdasdefogu.
13 settembre 2025 alle 00:51

Panda contro un albero, nonna e nipote in ospedale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stavano rientrando a casa dopo aver trascorso qualche ora nell’oasi di Santa Barbara, alla periferia nord di Perdasdefogu. La nonna di 64 anni e il nipote di 12, residenti in paese, viaggiavano su una vecchia Fiat Panda che, intorno alle 15.45 di ieri, si è schiantata contro un albero. Sono da accertare le cause che hanno provocato la perdita del controllo dell’utilitaria, ma secondo una prima ipotesi la signora sarebbe stata colpita da un improvviso malore. Nonna e nipote hanno riportato un trauma facciale e sono rimasti incastrati all’interno del mezzo accartocciato. Per liberare dalle lamiere i feriti, i vigili del fuoco di Lanusei hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di base e, in un secondo momento, Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus arrivato da Elmas, che ha trasportato il ragazzino al Brotzu di Cagliari. Stesso ospedale in cui è stata trasferita (in ambulanza) anche la donna. Un altro elicottero dell’Areus, Echo Lima 1 di Olbia, è intervenuto, sempre ieri pomeriggio, a Cala Serlocchia, vicino a Punta Plummare, sulla costa di Baunei. L’equipaggio ha soccorso un 64enne di Milano impegnato in un’arrampicata. L’uomo è precipitato per otto metri e ha riportato un trauma cranico e uno toraco-addominale. È stato trasportato al San Francesco. Non è in pericolo di vita. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

«Il dolore non passerà mai, non dimenticate la sua storia»

La fidanzata Cristina dopo la svolta nell’inchiesta 
Roberto Secci
regione

Pd, Comandini si commuove e avvia la svolta

Ultimo discorso da segretario: «Il partito è unito, avanti così» 
Lo scontro

Ciriani: «Clima da Br, è l’odio dem»

Le opposizioni: un delirio. Bignami (FdI): il Viminale rinforza le scorte dei politici  
Il delitto

Omicidio Kirk, catturato il killer «Bella ciao» inciso sui proiettili

È un 22enne, il mondo “Maga” invoca la pena di morte 