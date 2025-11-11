Panda contro le auto in sosta: feriti madre e figlio 

È di due feriti, madre e figlio rispettivamente di 70 e 36 anni, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in via della Resistenza. Ad avere la peggio il giovane che ha sbattuto violentemente contro il parabrezza. Ha riportato un brutto trauma cranico ed è finito al Pronto soccorso: non è in pericolo.

Chiara la dinamica del sinistro. L’auto, una Fiat Panda, aveva appena sfilato davanti al totem dell’autovelox, proveniente da viale Repubblica, quando improvvisamente nell’affrontare una curva verso destra, dopo aver attraversato la corsia in senso contrario, è andata a sbattere contro le auto in sosta dall’altra parte della carreggiata.

È accaduto poco dopo le 14.30 Nuoro, di fronte al negozio di biciclette Soddu. Illesi gli operai dell’altra auto coinvolta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e le auto della Volanti della Questura di Nuoro, per i rilievi di rito.

Madre e figlio sono stati trasportati all’ospedale: l’uomo ha riportato un trauma cranico dopo aver sfondato il parabrezza con la testa: è stato ricoverato in codice rosso, in via precauzionale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La madre, invece, ha riportato un trauma toracico.

RIPRODUZIONE RISERVATA