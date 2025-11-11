VaiOnline
Via della Resistenza.
11 novembre 2025 alle 01:35

Panda contro le auto in sosta: feriti madre e figlio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È di due feriti, madre e figlio rispettivamente di 70 e 36 anni, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in via della Resistenza. Ad avere la peggio il giovane che ha sbattuto violentemente contro il parabrezza. Ha riportato un brutto trauma cranico ed è finito al Pronto soccorso: non è in pericolo.

Chiara la dinamica del sinistro. L’auto, una Fiat Panda, aveva appena sfilato davanti al totem dell’autovelox, proveniente da viale Repubblica, quando improvvisamente nell’affrontare una curva verso destra, dopo aver attraversato la corsia in senso contrario, è andata a sbattere contro le auto in sosta dall’altra parte della carreggiata.

È accaduto poco dopo le 14.30 Nuoro, di fronte al negozio di biciclette Soddu. Illesi gli operai dell’altra auto coinvolta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e le auto della Volanti della Questura di Nuoro, per i rilievi di rito.

Madre e figlio sono stati trasportati all’ospedale: l’uomo ha riportato un trauma cranico dopo aver sfondato il parabrezza con la testa: è stato ricoverato in codice rosso, in via precauzionale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La madre, invece, ha riportato un trauma toracico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 