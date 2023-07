Pancreatite acuta, Aou capofila per le linee guida 

Contro la pancreatite acuta in campo la Chirurgia d'urgenza del policlinico Aou “Duilio Casula”, diretta da Adolfo Pisanu, che ha vinto il progetto di ricerca nazionale coordinando con Mauro Podda un team di specialisti sparsi in 150 unità operative chirurgiche, mediche e gastroenterologiche in 51 Paesi del mondo.

Il progetto è Manctra, un acronimo inglese che, tradotto, significa “la conformità alle linee guida cliniche basate su prove nella gestione della pancreatite biliare acuta”. Gli studiosi stanno lavorando a processi per diffondere le buone regole di pratica clinica nella gestione dei pazienti con pancreatite acuta biliare. Il Manctra è operativo dal 2021.

«È una malattia» , spiega Pisanu, «infiammatoria del pancreas e rappresenta una condizione potenzialmente pericolosa per la vita». Per questo motivo è interessante seguire i vari passi del progetto e informarsi sulla patologia. I passi del Manctra, aggiunge Pisanu, «sono tre: il primo, concluso l'anno scorso, ha messo in evidenza le aree cliniche di minore adesione alle raccomandazioni delle linee guida internazionali». Il secondo è appena terminato «e ha portato alla pubblicazione di un pacchetto di raccomandazioni da applicare assieme». Nel 2024 partirà la terza fase, che si occuperà di controllare i risultati ottenuti dalle buone regole di pratica clinica divulgate dal gruppo di ricerca.

