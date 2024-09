«Panchine smart per caricare il telefono» 

«Una città sempre più smart per la generazione presente e per quelle future». È il messaggio di Gianluca Frongia, presidente dell'associazione Tdm 2000 che sabato scorso ha incontrato Yuri Marcialis, assessore alla Mobilità, e Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale, per parlare di sostenibilità e mobilità.

All'iniziativa, ospitata nella sala Retablo del Municipio nell'ambito della Settimana europea della mobilità, hanno partecipato oltre 500 giovani provenienti da diversi paesi europei. «Nel giro di un anno, attraverso attività e laboratori, abbiamo raccolto i pareri di ragazzi che vengono da realtà molto distanti», racconta Frongia. Durante l'evento hanno fatto da protagoniste le proposte dei giovani che si sono impegnati per trovare delle soluzioni per migliorare la città. «Sono emerse molte idee interessanti come le colonnine per rifornire le borracce che permetterebbero l'eliminazione delle bottigliette in plastica, la richiesta di centri aggregativi dove si possa suonare, fare arte e cultura» continua il presidente dell'associazione, «Oppure le panchine smart dove si può caricare il telefono». «Vorremmo porre le stesse domande anche nelle scuole elementari, per raccogliere le testimonianze dei cittadini del domani», conclude Frongia, «del resto, se il territorio non si ascolta non si potrà mai migliorare».

