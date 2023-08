Panchine in marmo sporche, presto l’intervento del Comune 

Trascorrere il Ferragosto in città è la scelta di alcuni visitatori e residenti, che si dividono tra il monte Ortobene e il centro storico. Ed è proprio in quest’ultimo che insorge un problema: nei giardini di piazza Vittorio Emanuele mancano i posti a sedere. Tutte le panchine si presentano sporche e inutilizzabili. L’assessora a Paesaggio, monte Ortobene e qualità della vita, Valeria Romagna, fa sapere che l’intervento avverrà al più presto per consentire alle persone che abitano o arrivano in città di trascorrere del tempo in totale relax: «La piazza viene pulita giornalmente, ma solleciteremo assolutamente il trattamento del marmo delle panchine». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA