Panchine gialle per il nido chiuso 

In Ogliastra non si nasce più. O meglio, non si può nascere in Ogliastra. Sono passati cinque anni dalla chiusura del punto nascita dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, una chiusura che doveva essere temporanea e che, invece, è diventata strutturale. Una battaglia che il territorio conduce in silenzio. Le conseguenze le raccontano le stesse famiglie. Le future mamme dell’Ogliastra vivono in una situazione di ansia profonda. A causa della chiusura del nido sono costrette ad affrontare viaggi lunghi e faticosi verso altri ospedali dell’Isola. Per non far spegnere l’attenzione sulla vertenza è nata ora una nuova iniziativa promossa dal comitato spontaneo Giù le mani dall’Ogliastra: le panchine gialle. L’idea è una seduta gialla in tutti i paesi della zona per ricordare che il punto nascita è chiuso. Non si tratta di posare nuovi arredi. L’appello del comitato è di dipingere di giallo panchine già esistenti, nelle piazze, nei giardini, lungo le strade. A farlo Comuni, scuole, associazioni, singoli cittadini. Il giallo richiama la “rivolta gialla” che, in passato, ha portato in piazza l’Ogliastra per la sanità. L’obiettivo è costruire una mappa gialla, una presenza familiare e quotidiana in tutti i ventitré centri. Alcuni Comuni stanno predisponendo gli adempimenti per verniciare la panchina. Uno l’ha già individuata e si appresta a renderla gialla. Gli altri lo faranno. «Le panchine non vogliono essere il monumento a una lamentela, ma il segno di una comunità che ha deciso di non consegnare alla memoria ciò che dovrebbe ancora essere presente nella realtà», chiariscono dal comitato.

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