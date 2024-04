Panchine e giochi divorati dalle erbacce 

«I problemi ci sono, inutile negarlo. Stiamo facendo il possibile per portare a pieno regime il servizio di manutenzione del verde». L’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, non si nasconde dietro un dito, «d’altronde sarebbe difficile - riconosce - la situazione è sotto gli occhi di tutti».

La giungla

Piccoli (e grandi) scorci di selva urbana si insinuano tra le strade, come nel parchetto di via Casula, dove l’erbaccia ha raggiunto altezza d’uomo e, oltre ad offrire un habitat ideale a zecche e zanzare, mette a disposizione degli incivili un luogo appartato dove sbarazzarsi di qualche sacchetto dell’immondizia. «In via Casula lo sfalcio era in programma ieri, è saltato per un imprevisto. Già oggi gli operai della Oristano Servizi interverranno», puntualizza Zedda.

Sant’Efisio

Spostandosi di quartiere la situazione non cambia: in via Matteotti, zona Sant’Efisio, la vegetazione è fuori controllo nel grande giardino e cresce rigogliosa perfino tra le mattonelle dell’area pedonale. Qui però l’intervento dovrà aspettare. «Saltare da un quartiere all’altro sarebbe un dispendio di tempo e darebbe l’immagine di lavoro lasciato a metà - spiega l’esponente dell’esecutivo - Terminiamo, invece, una zona e poi iniziamo con l’altra». Si è scelto di partire dalle frazioni «e non perché aspettassimo i turisti a Pasqua a Torregrande - precisa Maria Bonaria Zedda - ma perché era necessario. Ora si proseguirà a nord della città e a breve potremo contare anche sul contributo degli operai dei cantieri Lavoras».

Lavori fermi

Sfalci a parte, ci sono altri interventi programmati da tempo per la riqualificazione dei parchi e ancora fermi al palo. Tra le vie Isili e La Maddalena, ad esempio, era prevista la realizzazione di un’area fitness con una spesa di 35mila euro, metà a carico del Comune, l’altra finanziata attraverso il bando “Sport di tutti - parchi”. A distanza di un anno, della palestra a cielo aperto neppure l’ombra.

Giochi

Così come dei giochi inclusivi e degli arredi che avrebbero dovuto rendere il parco Brigata Sassari di via Solferino un moderno spazio di aggregazione «fruibile anche da bambini diversamente abili», come si legge nella determina di fine dicembre con la quale si affidava alla ditta Country service Sardinia di Cagliari l’appalto da 93mila euro.

«In via Solferino i lavori dovrebbero partire a breve - fa sapere l’assessora - l’intervento dovrebbe durare 4 mesi. Sul portale SardegnaCat, invece, stiamo pubblicando la procedura per l’affidamento dei lavori nei parchi tra le vie La Maddalena e Isili e tra le vie Cima e Costa».

Infine i giardini di viale Repubblica, polmone verde con arredi datati e molti danneggiati. «C’è un finanziamento di 140mila euro dalla Regione per il ripristino dei vialetti, dell’area fitness e dei giochi - conclude l’assessora - siamo in attesa dell’accredito delle risorse».

